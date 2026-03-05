Arka Sokaklar’ın Oyuncu Transferinden Sıla Türkoğlu’nun Yeni Görünümüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
5 Mart Perşembe günü televizyon dünyasında yine hareketli saatler yaşandı. Gün boyunca ekrana gelen programlar kadar setlerden gelen haberler de konuşuldu. Yeni bölümlerin ardından reyting sonuçları merakla takip edildi. Dizilerin kamera arkasından paylaşılan görüntüler ve kulis bilgileri sosyal medyada yerini aldı. Ekran önündeki rekabet kadar yapım ekiplerinin hazırlıkları da dikkat çekti. Oyuncu kadrolarındaki değişimler ve yeni projeler günün dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. 5 Mart Perşembe günü televizyon gündeminde öne çıkan başlıkları sizler için derledik.
TRT 1’de yayınlanan Taşacak Bu Deniz, yeni paylaşımıyla beğenileri topladı.
Kurtlar Vadisi’nde Gamze’ye hayat veren Didem Taslan Yeraltı dizisiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.
Doktor Başka Hayatta’nın Sıla Türkoğlu ile olan yeni afişi paylaşılmasıyla etkileşimlerin odağı oldu.
Uzun soluklu dizilerden Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosuna bu kez dikkat çekici bir isim katıldı.
Reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'un gerçek hayattaki hali gündem oldu.
4 Mart Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Kanal D, Daha 17 dizisiyle yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanırken merakla beklenen dizinin kadrosuna dahil olan sürpriz isim belli oldu.
"Taşacak Bu Deniz yeni bölüm var mı?" sorusu gündemde. TRT 1, yayın akışını yayınladı.
Televizyonda yeni sezon için hazırlıklar başladı.
Survivor'da bu defa "gizlice dinleme" olayı gündem oldu.
Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin beklenmedik bir reyting başarısı sağladı.
