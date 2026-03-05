onedio
Arka Sokaklar’ın Oyuncu Transferinden Sıla Türkoğlu’nun Yeni Görünümüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
05.03.2026 - 20:57

5 Mart Perşembe günü televizyon dünyasında yine hareketli saatler yaşandı. Gün boyunca ekrana gelen programlar kadar setlerden gelen haberler de konuşuldu. Yeni bölümlerin ardından reyting sonuçları merakla takip edildi. Dizilerin kamera arkasından paylaşılan görüntüler ve kulis bilgileri sosyal medyada yerini aldı. Ekran önündeki rekabet kadar yapım ekiplerinin hazırlıkları da dikkat çekti. Oyuncu kadrolarındaki değişimler ve yeni projeler günün dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. 5 Mart Perşembe günü televizyon gündeminde öne çıkan başlıkları sizler için derledik.

TRT 1’de yayınlanan Taşacak Bu Deniz, yeni paylaşımıyla beğenileri topladı.

Cuma günleri yayınlanan dizi her hafta reyting listelerinde birinci olmayı başarıyor. Aynı zamanda haftanın en çok izlenenleri listesinde de sıklıkla zirvede görüyoruz. Sezonda iddialı bir çıkış yapan yapım sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesine sahip. Yeni bölümlerle birlikte özellikle X platformu Taşacak Bu Deniz sahneleriyle dolup taşıyor. 

Şimdiyse Koçari ve Furtuna ailelerinin hesaplaşmalarını konu alan dizinin oyuncuları hayat verdikleri karakterleriyle en çok bütünleştikleri sahnelerden bahsetti. Bakalım neler anlatmışlar?

Kurtlar Vadisi’nde Gamze’ye hayat veren Didem Taslan Yeraltı dizisiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Memati ve Gamze ikilisinin sahneleri hala sosyal medyada çeşitli editler yapılarak paylaşılıyor. Muhabirler de Didem Taslan’ı görünce yeni dizilerle ilgili sorular yöneltti. 

NOW’da reyting rekorları kıran Yeraltı’na konu gelince ise ünlü oyuncu, “Ben de olmalıydım” dedi. Diziyi ve özellikle Uraz Kaygılaroğlu’nun oyunculuğunu çok beğendiğini de ekledi.

Doktor Başka Hayatta’nın Sıla Türkoğlu ile olan yeni afişi paylaşılmasıyla etkileşimlerin odağı oldu.

İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaşacak olan Sıla Türkoğlu’nu yeni dizisinde bir doktorolarak izleyeceğiz. Dizi 8 Mart Pazar günü ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Normalde pazar günleri NOW ekranlarında Sahtekarlar yayınlanıyordu ancak final kararıyla birlikte Doktor Başka Hayatta’nın günü pazar olarak netleşmişti.

Uzun soluklu dizilerden Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosuna bu kez dikkat çekici bir isim katıldı.

Başarılı oyuncu Murat Serezli, Türker İnanoğlu’nun mirası olarak yoluna devam eden ve D Media imzası taşıyan Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu.

Reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'un gerçek hayattaki hali gündem oldu.

Uzak Şehir'de korkulan bir karakter olan Sadakat Albora'ya hayat veren Gonca Cilasun'un dizi dışındaki hayatı epey merak ediliyordu. Dizideki sert görünümünün aksine gerçek hayatta son derece naif ve sevecen olan Gonca Cilasun'un Instagram'ını sizler için stalkladık.

4 Mart Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle Sahipsizler'in ise final bölümüyle ekrana geldiği 4 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Sahipsizler ve Eşref Rüya dizileri reytinglerde yükseliş yaşarken haftalardır zirvede yer alan Yeraltı düşüş yaşadı. Eşref Rüya AB kategorisindeki ciddi reyting artışıyla zirveye oynadı.

Kanal D, Daha 17 dizisiyle yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanırken merakla beklenen dizinin kadrosuna dahil olan sürpriz isim belli oldu.

Prens dizisinde izlediğimiz Çağdaş Onur Öztürk, yaz dizisi Daha 17'nin kadrosuna dahil oldu. Çağdaş Onur Öztürk'ün Serhat karakteriyle karşımıza çıkacağı dizide başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade ise Şebnem karakterine hayat verecek. Çekimlerine ay sonunda İstanbul’da başlanması planlanan yaz dizisinin seti daha sonra Bodrum’a taşınacak.

"Taşacak Bu Deniz yeni bölüm var mı?" sorusu gündemde. TRT 1, yayın akışını yayınladı.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü iptal edilmişti. Seyirciler Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ederken sosyal medyada bu konu gündem oldu. TRT 1'in yayınlanan yayın akışında Taşacak Bu Deniz'in iptal edilen 20. bölümünün 6 Mart Cuma akşamı yayınlanacağı açıklandı.

Televizyonda yeni sezon için hazırlıklar başladı.

Kanallar, yeni sezon için yerli dizi projelerini raflardan çıkarmaya başladı. Haziran ayında bazı diziler sezon finali yapsa da büyük çoğunluğun finale doğru gitmesi yeni dizi ihtiyacını da ortaya çıkardı. Gazeteci Birsen Altuntaş, yeni sezonda çok diziolacağından bahsederek 3 dizinin hazırlıklarına başlandığını duyurdu.

Survivor'da bu defa "gizlice dinleme" olayı gündem oldu.

Röportaj veren Seren Ay, Murat Arkın için 'Orada duruyor. Gizli gizli dinliyor' derken Murat Arkın bir anda röportaja dahil oldu. Murat Arkın'a 'Gizli gizli dinlemeyi öğret. Bence ayıp olan senin dinlemen. Tıpkı Meryem ve Serhan'ı dinlediğin gibiderken Murat Arkın yanıt olarak gözlüğünü almaya geldiğini ve Seren Ay'ın yanlış yolda olduğunu belirtti.

Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin beklenmedik bir reyting başarısı sağladı.

Sevdiğim Sensin'de Aldur ailesinin kötü kardeşi Tahir Aldur'u canlandıran Cihat Süvarioğlu, dizideki anne, baba ve kardeşleriyle poz verdiği aile fotoğrafını kendisi hariç herkesi blurlayarak paylaştı. Cihat Süvarioğlu'nun esprili paylaşımı kısa sürede viral oldu.

