Sevdiğim Sensin'in Tahir'i Cihat Süvarioğlu'dan Esprili Set Paylaşımı

Esra Demirci
Esra Demirci
05.03.2026 - 09:27

Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin sezonun ortasında yayınlanmaya başlamasına rağmen enfes reyting sonuçları elde etti. Sevdiğim Sensin perşembe akşamlarının açık ara galibi olurken dizide Tahir'i canlandıran Cihat Süvarioğlu'dan güldüren bir paylaşım geldi.

Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin beklenmedik bir reyting başarısı sağladı.

Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerde yer aldığı Sevdiğim Sensin'in tanıtım fragmanları yılbaşı öncesinde yayınlansa da dizinin yayına girmesi epey uzun sürmüştü. Tam sezon ortasında yayınlanmaya başlayan Sevdiğim Sensin, perşembenin galibi Halef: Köklerin Çağrısı'nı kısa sürede sollayarak lider dizi konumuna gelirken dizi hakkındaki sosyal medya paylaşımları da gündem oldu.

Sevdiğim Sensin'in kötü kardeşi Tahir'i canlandıran Cihat Süvarioğlu'nun paylaşımı gündemde.

Sevdiğim Sensin'de Aldur ailesinin kötü kardeşi Tahir Aldur'u canlandıran Cihat Süvarioğlu, dizideki anne, baba ve kardeşleriyle poz verdiği aile fotoğrafını kendisi hariç herkesi blurlayarak paylaştı. Cihat Süvarioğlu'nun esprili paylaşımı kısa sürede viral oldu.

