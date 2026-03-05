onedio
Bir İçerik Üreticisinin Sorusu Tartışma Başlattı: Kokan Biri Koktuğunu Biliyor mu?

Bir İçerik Üreticisinin Sorusu Tartışma Başlattı: Kokan Biri Koktuğunu Biliyor mu?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.03.2026 - 10:02

Bir içerik üreticisinin paylaştığı video sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. “Kokan biri koktuğunu biliyor mu?” sorusunu gündeme getiren video kısa sürede viral oldu.

Kaynak

Sosyal medyada paylaşılan bir video, günlük hayatta sıkça düşünülen ama pek dile getirilmeyen bir soruyu yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, günlük hayatta sıkça düşünülen ama pek dile getirilmeyen bir soruyu yeniden gündeme taşıdı.

Bir içerik üreticisi, “Kokan biri koktuğunu biliyor mu?” sorusunu takipçilerine yönelterek ilginç bir tartışma başlattı. Videoda koku konusunda oldukça hassas olduğunu söyleyen içerik üreticisi, insanların sürekli kötü koktuklarını çoğu zaman fark etmediklerini düşündüğünü belirtti.

“Birisi kokuyorsa koktuğunu biliyor mu? Soru bu. Bazı kişiler ‘Biliyor’ diyor, bazıları ‘Bilmiyor’ diyor. Ben gerçekten kötü kokan birinin bunu fark etmediğini düşünüyorum.”

Videoda en dikkat çeken nokta ise insan burnunun kokuya alışma özelliği oldu.

Videoda en dikkat çeken nokta ise insan burnunun kokuya alışma özelliği oldu.

İçerik üreticisi, bu durumun insanların kendi kokularını fark etmemesine neden olabileceğini söyledi: 

“Burnumuz alışan bir organ. Bir ortama girdikten sonra ne kadar kötü koksa bile bir süre sonra o kokuya alışıyoruz ve fark etmemeye başlıyoruz.”

Bu nedenle sürekli kötü kokan kişilerin kendi kokularına alışmış olabileceğini söyleyen içerik üreticisi, konuyla ilgili takipçilerinin görüşlerini de merak ettiğini dile getirdi.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
