Bir İçerik Üreticisinin Sorusu Tartışma Başlattı: Kokan Biri Koktuğunu Biliyor mu?

İçerik üreticisi, bu durumun insanların kendi kokularını fark etmemesine neden olabileceğini söyledi:

“Burnumuz alışan bir organ. Bir ortama girdikten sonra ne kadar kötü koksa bile bir süre sonra o kokuya alışıyoruz ve fark etmemeye başlıyoruz.”

Bu nedenle sürekli kötü kokan kişilerin kendi kokularına alışmış olabileceğini söyleyen içerik üreticisi, konuyla ilgili takipçilerinin görüşlerini de merak ettiğini dile getirdi.