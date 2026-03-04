onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İsveç'te Yaşayan Bir Aile Kreşe Tek Başına Giden 5 Yaşındaki Çocuğu Paylaştı

İsveç'te Yaşayan Bir Aile Kreşe Tek Başına Giden 5 Yaşındaki Çocuğu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.03.2026 - 12:33

İçerik Devam Ediyor

Çocukların güvende olması, hepimizin en önemli önceliği olmalı. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda büyümesi,, sadece onların değil, aynı zamanda toplumun sağlıklı bir şekilde gelişmesi için de hayati bir öneme sahip. Fakat özellikle son yıllarda aileler diken üstünde yaşıyor. Hatta artık sokakta oynama kültürü neredeyse tamamen bitti. 

İsveç'te yaşayan bir aile, kreşe tek başına giden 4-5 yaşındaki çocuğu paylaştı. O görüntüler ülkemizeki ebeveynleri, ekran başında bile tedirgin etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsveç ve diğer İskandinav ülkelerinde çocukların küçük yaşta okula, parka veya bakkala tek başlarına gitmeleri oldukça yaygın bir durum. Bu durum hem kültürel hem de yapısal birçok faktöre dayanıyor.

İsveç ve diğer İskandinav ülkelerinde çocukların küçük yaşta okula, parka veya bakkala tek başlarına gitmeleri oldukça yaygın bir durum. Bu durum hem kültürel hem de yapısal birçok faktöre dayanıyor.

1. Toplumsal Güven ve 'Köy' Kültürü

İskandinav toplumlarında sosyal güven seviyesi çok yüksek. İnsanlar birbirine ve sisteme güvenir. Videoda da görüldüğü gibi, bir çocuk sokakta tek başınayken aslında 'görünmez' bir gözetim altındadır. Komşular veya yoldan geçenler, yardıma ihtiyacı olan bir çocuk gördüklerinde hemen müdahale ederler. 'Bir çocuğu büyütmek için bir köy gerekir' anlayışı burada hala canlıdır.

2. Şehir Planlaması ve Güvenli Altyapı

İsveç'te şehirler, çocukların hareket özgürlüğü düşünülerek tasarlanmıştır:

  • Yaya ve Bisiklet Yolları: Çocukların ana yollara çıkmadan okullarına ulaşabilecekleri, araç trafiğinden ayrılmış geniş yollar vardır.

  • Düşük Hız Limitleri: Mahalle aralarında araçların hız limitleri çok düşüktür ve yayalar her zaman önceliklidir.

  • Aydınlatma: Kışın havanın erken karardığı bir ülke olduğu için sokak aydınlatmaları çok gelişmiştir.

3. Bağımsızlık Eğitimi

İskandinav eğitim sisteminde ve aile yapısında çocuğun birey olması ve kendi ayakları üzerinde durması çok erken yaşta teşvik edilir. Çocuklara riskleri nasıl yönetecekleri öğretilir. Kendi başına bir yere gitmek, çocuğun özgüvenini ve sorumluluk bilincini artırır.

4. Düşük Suç Oranları

İstatistiksel olarak, bu bölgelerde çocuklara yönelik şiddet veya kaçırma gibi suç oranları dünyanın geri kalanına göre oldukça düşüktür. Bu da ebeveynlerin çocuklarını dışarıya bırakırken kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlar.

5. Görünmez Teknolojik Önlemler

Çoğu zaman bu çocukların üzerinde GPS takip cihazları veya saatleri olabilir. Ebeveynler onları bir uygulama üzerinden takip ediyor olabilirler, ancak çocuk dışarıdan bakıldığında tamamen 'özgür' görünür.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın