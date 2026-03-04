İsveç'te Yaşayan Bir Aile Kreşe Tek Başına Giden 5 Yaşındaki Çocuğu Paylaştı

Çocukların güvende olması, hepimizin en önemli önceliği olmalı. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda büyümesi,, sadece onların değil, aynı zamanda toplumun sağlıklı bir şekilde gelişmesi için de hayati bir öneme sahip. Fakat özellikle son yıllarda aileler diken üstünde yaşıyor. Hatta artık sokakta oynama kültürü neredeyse tamamen bitti.
İsveç'te yaşayan bir aile, kreşe tek başına giden 4-5 yaşındaki çocuğu paylaştı. O görüntüler ülkemizeki ebeveynleri, ekran başında bile tedirgin etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsveç ve diğer İskandinav ülkelerinde çocukların küçük yaşta okula, parka veya bakkala tek başlarına gitmeleri oldukça yaygın bir durum. Bu durum hem kültürel hem de yapısal birçok faktöre dayanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın