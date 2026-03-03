Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Hurmaları Karşılaştırdı: En Pahalı Hurma En İyisi mi?

Ramazan ayının gelmesiyle hurmalar da sofralarda yerini aldı. Pek çok fiyat aralığında hurmalar mevcut. Bunlar genel olarak hurmanın cinsine göre belileniyor. Fakat hangi hurmayı seçeceğimizi tam olarak bilemiyoruz. Ayrıca en pahalı hurmanın en iyisi olduğu ile ilgili de bir yanılgı var. Peki bu ne kadar doğru?

Sosyal medyada yaptığı karşılaştırmalarla pek çok konuda aydınlatma yaşatan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara bu seferde hurmaları fiyatlarına göre karşılaştırdı. Hurmaların kalitesini kan şekerini (glisemik indeksi) ne kadar dengeli yükselttiğine göre belirleyen Özkara özellikle oruç tutanların ve diyet yapanların işini kolaylaştırdı.