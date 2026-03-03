onedio
Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Hurmaları Karşılaştırdı: En Pahalı Hurma En İyisi mi?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.03.2026 - 18:38

Ramazan ayının gelmesiyle hurmalar da sofralarda yerini aldı. Pek çok fiyat aralığında hurmalar mevcut. Bunlar genel olarak hurmanın cinsine göre belileniyor. Fakat hangi hurmayı seçeceğimizi tam olarak bilemiyoruz. Ayrıca en pahalı hurmanın en iyisi olduğu ile ilgili de bir yanılgı var. Peki bu ne kadar doğru?

Sosyal medyada yaptığı karşılaştırmalarla pek çok konuda aydınlatma yaşatan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara bu seferde hurmaları fiyatlarına göre karşılaştırdı. Hurmaların kalitesini kan şekerini (glisemik indeksi) ne kadar dengeli yükselttiğine göre belirleyen Özkara özellikle oruç tutanların ve diyet yapanların işini kolaylaştırdı.

Peki hurma seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

  • Doku ve Nem Oranı: Taze ve yumuşak bir hurma istiyorsanız Medine (Mebrum) veya daha etli ve koyu renkli olan Acve tercih edilir. Eğer daha kuru ve uzun süre dayanan bir tür arıyorsanız sarımsı renkli Berni veya Safavi uygun olabilir.

  • Şeker Oranı ve Glisemik İndeks: Videoda da belirtildiği gibi, şeker oranı çok yüksek olanlar kan şekerini hızla yükseltebilir. Diyabet riskiniz varsa veya kilo kontrolü yapıyorsanız, lif oranı daha yüksek ve daha az tatlı türlere yönelmelisiniz.

  • Kabuk Yapısı: Kaliteli bir hurmanın kabuğu meyveye yapışık olmalıdır; kabuğu tamamen ayrılmış ve soyulmuş hurmalar genellikle bayattır veya uygun koşullarda saklanmamıştır.

  • Renk ve Görünüm: Üzerinde beyaz kristalleşmeler (şekerlenme) olmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca parlatıcı madde sürülmemiş, doğal matlığında olan hurmalar daha sağlıklıdır.

  • Besin Değerleri: Örneğin Acve hurması, diğerlerine göre antioksidan ve mineral (magnezyum, potasyum) açısından daha zengin kabul edilir. Bu yüzden 'şifalı' olarak nitelendirilir ve fiyatı daha yüksektir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
