Bir Vatandaş Oruçlu Olmadığı Halde Ramazan Pidesi Alan Kişiye Tepki Gösterdi: "O Pide Biz İnananlar İçin"

23.02.2026 - 09:03 Son Güncelleme: 23.02.2026 - 09:28

Ramazan ayının en önemli unsurlarından biri Ramazan pidesi bildiğiniz üzere. Gerekirse saatlerce kuyrukta beklenilen bu lezzet Ramazan ayının heyecanla beklenmesine bile sebep olabiliyor. Ramazan gelmeden önce fiyatı belirlenen Ramazan pidesi, sıcak sıcak sofralarda yerini alıyor. 

Bir vatandaş Ramazan pide kuyruğunda, aldığı Ramazan pidesini yemeye başlayan adama verdiği tepkiyi anlattı. 'Sen oruç tutmuyorsun, ramazan pidesi alıyorsun' diyen adamın tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

"Hayırdır, bu pide inananlar için Allah tarafından gönderildi."

Pidenin Allah tarafından inananlar için gönderildiğini söyleyen vatandaş, verdiği mücadeleyi gururla anlattı. Her Ramazan, hafızalarıma kazınan pek çok olay oluyor ya da pek çok değişik fikirle karşılaşıyoruz. Elbette adamın bu ilginç Ramazan pidesi çıkışına sosyal medyadan pek çok yorum geldi.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
