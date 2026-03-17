ABD'nin İlkokul Saldırısında Hayatını Yitiren Mikail'in Ortaya Yeni Çıkan Videosu Görenleri Yasa Boğdu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.03.2026 - 14:31

İran’ın Minab kentinde, geçtiğimiz günlerde yaşanan ve tüm dünyayı yasa boğan okul saldırısında hayatını kaybeden 175 çocuktan biri olan Mikail Mirdoraghi, geride bıraktığı görüntülerle hafızalara kazındı. Sosyal medyada hızla yayılan ve Mikail’in okulunda şarkı söylerken çekilen eski bir videosu izleyenlerin yüreğini burkuyor.

"Baba Demek..."

Küçük Mikail’in videoda babalara duyulan derin sevgiyi ve saygıyı anlatan 'Peder Yani' (Baba Demektir) adlı şarkıyı büyük bir içtenlikle seslendirdiği görülüyor. Henüz hayatının baharında, kalem tutması gereken yaşta hayattan koparılması, bu görüntüleri çok daha anlamlı ve acı bir hale getirdi.

Mikail’in pırıl pırıl bir sesle okuduğu o sözler, şimdi onun ardından bir veda marşına dönüştü:

“Baba demek, Allah’ın tek sarsılmaz dağı demektir.

Baba demek, yaslanılacak mertçe bir omuz demektir,

Baba demek, gizlice dökülen gözyaşı demektir.

Baba demek, yağmur gibi merhametli bir kalp demektir.”

Minab’daki ilkokul katliamı, bölgedeki gerilimin ve sivillere yönelik şiddetin en kanlı yüzlerinden biri olarak tarihe geçti.

Mikail ve arkadaşları, sadece öğrenci olmanın ve güven içinde yaşamanın hayalini kurarken, bu korkunç saldırının kurbanı oldular.

Mikail'in bu videosu, sadece bir şarkı performansı değil, savaşın, nefretin ve şiddetin ellerinden söküp aldığı masumiyetin somut bir simgesi haline geldi. Sosyal medyada Mikail'in anısına binlerce paylaşım yapıldı. Mikail'den geriye sadece okula gitmeden önce annesinin çektiği fotoğrafı ve kaplerde yaşatılan anısı kaldı.

Mikail’in vedası yürekleri dağladı: "Anne, yaptığın yemek cennet gibi..."

Hava saldırısında yaşamını yitiren Mikaeil Mirdoraghi, sadece bir kurban değil, geride bıraktığı masum hayalleri ve annesine vedasıyla bir insanlık dramının sembolü oldu. 3. sınıf öğrencisi Mikail'den geriye kalan son sözler ve fotoğraflar, saldırının karanlığına bir ışık gibi düşerken, izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Annesinin anlatımlarına göre Mikail, sanki başına gelecekleri önceden hissetmişçesine davrandı. O trajik geceden hemen önce annesinin hazırladığı yemeği yerken, daha önce hiç kullanmadığı o cümleyi kurdu: 'Anne, yaptığın yemek cennet gibi...' Annesi, o anları anlatırken Mikail'in o gece uzun uzun dua ettiğini ve Kur'an okuduğunu belirtiyor. Sabah okula gitmeden önce ise annesinden bir fotoğrafını çekmesini istiyor. Elinde suluğu ve sırtında çantasıyla merdivenlerde el sallarken çekilen o kare, Mikail'in annesine ve dünyaya son vedası oldu.

Okulunun sayılı erkek öğrencilerinden biri olan Mikail, arkadaşları ve çevresi tarafından neşesiyle tanınıyordu. Mikail, saldırıda hayatını kaybeden 139 çocuktan sadece biriydi. Hepsinin ayrı bir hikayesi, ayrı bir hayali vardı. Masumiyetin bu kadar ağır bir bedel ödediği saldırı sonrası düzenlenen cenaze törenlerinde, çocukların küçük bedenleri İran bayraklarına sarılı tabutlarla sonsuzluğa uğurlandı.

Mikail Mirdoraghi’nin merdivenlerdeki son vedası, yalnızca bir aile trajedisi değil, aynı zamanda bölgedeki yerleşik güç dengelerine karşı sembolik bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.

İsrail’in Gazze’deki operasyonlarında kullandığı ve sivil hedefleri 'Babacık Nerede?' gibi gayriinsani isimlerle kodlayan yapay zeka destekli stratejilerin aksine; Mikail, 'Baba Demektir' ezgisiyle Batı dışındaki toplumların insani değerlerini küresel kamuoyuna yeniden hatırlattı. Trump ve Netanyahu yönetimlerinin İran’a yönelik hamlelerinin askeri ve ekonomik bir fiyaskoya dönüşmesi, bölgedeki 'mutlak güç' algısını ciddi şekilde zedelerken, Dubai gibi yapay finans merkezlerinden yaşanan kitlesel kaçışlar krizin derinliğini gözler önüne serdi. Mikail, toplu mezarlarda isimsiz kalan onlarca sıra arkadaşının sesi olurken, el salladığı o son kare, hegemonik güçlerin yenilmezlik mitinin de bir nevi sonunu temsil ediyor. Bu sembolik veda uzun vadede Ortadoğu'daki direnç hatlarını tahkim edebilecek güçte.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
