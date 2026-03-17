ABD'nin İlkokul Saldırısında Hayatını Yitiren Mikail'in Ortaya Yeni Çıkan Videosu Görenleri Yasa Boğdu

Hava saldırısında yaşamını yitiren Mikaeil Mirdoraghi, sadece bir kurban değil, geride bıraktığı masum hayalleri ve annesine vedasıyla bir insanlık dramının sembolü oldu. 3. sınıf öğrencisi Mikail'den geriye kalan son sözler ve fotoğraflar, saldırının karanlığına bir ışık gibi düşerken, izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Annesinin anlatımlarına göre Mikail, sanki başına gelecekleri önceden hissetmişçesine davrandı. O trajik geceden hemen önce annesinin hazırladığı yemeği yerken, daha önce hiç kullanmadığı o cümleyi kurdu: 'Anne, yaptığın yemek cennet gibi...' Annesi, o anları anlatırken Mikail'in o gece uzun uzun dua ettiğini ve Kur'an okuduğunu belirtiyor. Sabah okula gitmeden önce ise annesinden bir fotoğrafını çekmesini istiyor. Elinde suluğu ve sırtında çantasıyla merdivenlerde el sallarken çekilen o kare, Mikail'in annesine ve dünyaya son vedası oldu.

Okulunun sayılı erkek öğrencilerinden biri olan Mikail, arkadaşları ve çevresi tarafından neşesiyle tanınıyordu. Mikail, saldırıda hayatını kaybeden 139 çocuktan sadece biriydi. Hepsinin ayrı bir hikayesi, ayrı bir hayali vardı. Masumiyetin bu kadar ağır bir bedel ödediği saldırı sonrası düzenlenen cenaze törenlerinde, çocukların küçük bedenleri İran bayraklarına sarılı tabutlarla sonsuzluğa uğurlandı.