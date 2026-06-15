Verdiğin Cevaplara Göre Sen Aslında Hangi Burcun Enerjisini Taşıyorsun?
'Ben Koç burcuyum ama hiç sinirli değilim', 'Başak burcuyum ama odam darmadağın' diyenlerden misiniz? Belki de bugüne kadar kendinizi ait hissettiğiniz o burç, sadece doğduğunuz günün bir tesadüfüydü. Astrolojide güneş burcumuz kimliğimizi temsil etse de, ruhumuzun derinliklerinde taşıdığımız, kriz anlarında ortaya çıkan, insanlara yaklaşımımızı belirleyen bambaşka bir enerji saklıdır. Bu test, senin yıldız haritandaki o karmaşık hesaplamaları bir kenara bırakıyor ve tamamen senin hayata verdiğin somut cevapları inceliyor. Verdiğin kararlar, sevdiğin şeyler ve tahammül edemediğin durumlar aslında seni çok farklı bir burcun enerjisine bağlıyor olabilir.
Hazırsan başlayalım!
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir ortama girdiğinde insanlar seni nasıl tanımlar?
4. Hayatındaki en büyük motivasyon kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
5. Bir seyahate çıkacaksın ve bavul hazırlama aşamasındasın. Senin bavulun genellikle nasıl görünür?
6. Bir arkadaş ortamında iki kişinin çok feci kavga ettiğine şahit oldun. O anki rolün ne olur?
7. Birikmiş bir paran var ve bunu harcamaya karar verdin. Paranı en çok neye yatırırsın?
8. Karşındaki insanda görmeye asla tahammül edemediğin özellik hangisidir?
9. Bir ilişkide ya da dostlukta senin için olmazsa olmaz kırmızı çizgi nedir?
10. Çok stresli ve baskı altında olduğun bir dönemdesin. Bu durum fiziksel ve psikolojik olarak sana nasıl yansır?
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