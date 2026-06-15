Verdiğin Cevaplara Göre Sen Aslında Hangi Burcun Enerjisini Taşıyorsun?

'Ben Koç burcuyum ama hiç sinirli değilim', 'Başak burcuyum ama odam darmadağın' diyenlerden misiniz? Belki de bugüne kadar kendinizi ait hissettiğiniz o burç, sadece doğduğunuz günün bir tesadüfüydü. Astrolojide güneş burcumuz kimliğimizi temsil etse de, ruhumuzun derinliklerinde taşıdığımız, kriz anlarında ortaya çıkan, insanlara yaklaşımımızı belirleyen bambaşka bir enerji saklıdır. Bu test, senin yıldız haritandaki o karmaşık hesaplamaları bir kenara bırakıyor ve tamamen senin hayata verdiğin somut cevapları inceliyor. Verdiğin kararlar, sevdiğin şeyler ve tahammül edemediğin durumlar aslında seni çok farklı bir burcun enerjisine bağlıyor olabilir.

Hazırsan başlayalım!