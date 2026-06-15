Senin İçin Bir Mısır Tatili Planlıyoruz!

Sen hem kaliteyi hem de sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmeyi seviyorsun. Mısır'ın en popüler ve yeni yüzü olan Alamein'da o 'Mısır Maldivleri' havasını sonuna kadar yaşayabilirsin. Gündüz bembeyaz kumsallarda turkuaz denizin tadını çıkarıp enerjini tamamen doldurabilirsin. Hava karardığında sahilde düzenlenen büyük açık hava konserlerine veya yaz festivallerine katılabilirsin. Müziğin sesini takip edip sabaha kadar hiç durmadan dans edebilirsin. Tam senin enerjine yakışır, havalı bir tatil geçirebilirsin.