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Senin İçin Bir Mısır Tatili Planlıyoruz!

etiket Senin İçin Bir Mısır Tatili Planlıyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
15.06.2026 - 12:16
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Mısır'a gitmek istiyorsun ama henüz tatil planı yapmadın mı? Biz ellerinden tutarız, merak etme. Özellikle Mısır'da nereye gitmen gerektiği konusunda kafa karışıklığını ortadan kaldırmak istedik.

Sana şahane bir Mısır tatili hazırladık!

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1. Bir tatilde senin için en önemli şey nedir, bize söyler misin?

2. Şimdi de şunu soralım: Yanına nasıl bir tatil arkadaşı yakışır?

3. Tatil bavulunda olmazsa olmaz şey ne oluyor?

3. Tatil bavulunda olmazsa olmaz şey ne oluyor?

4. Hava çok sıcak ve dışarıda yürümek zorlaştı diyelim. Nasıl bir sığınak ararsın kendine?

5. Tatildeyken sosyal medyada sürekli paylaşım yapar mısın?

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6. Bu görsellerden hangisi sende lüks bir tatil hissini uyandırdı?

7. Bir seyahatte seni en çok ne darlayabilir, öğrenebilir miyiz?

8. Son sorudayız! Yüzme biliyor musun?

Rota oluşturuldu: Şarm El Şeyh!

Rota oluşturuldu: Şarm El Şeyh!

Düz sahilde uzanıp güneşlenmek cepte zaten. Bir süre sonra sıkıldığında Şarm El Şeyh'e gittiğinde kıyıda yüzmek yerine direkt Ras Muhammed Milli Parkı'na geçip ya da o meşhur batıklara doğru derin dalışlar yapabilirsin. Suyun altındaki o acayip dünyayı gördükten sonra da rotayı Sina Çölü'ne çevirebilirsin. Gece şehir ışıklarından tamamen uzaklaşıp Bedevi çadırında közde pişen çayı yudumlarken gökyüzündeki binlerce yıldızı en net haliyle izleyebilirsin. Çölün o derin sessizliğinde kafanı tamamen boşaltıp dönebilirsin.

Tatilin belirlendi bile: Hurghada!

Tatilin belirlendi bile: Hurghada!

Sen gittiğin yerin o süslü vitrinini değil de gerçek sokaklarını merak ediyorsun. Hurghada'da sadece turistler için kurulan yerlerde vakit öldürmek yerine eski şehir bölgesi El Dahar'ın hareketli sokaklarına dalabilirsin. Esnafla iki lafın belini kırıp en taze deniz ürünlerini yapan salaş lokal mekanlarda Mısır lezzetlerine gömülebilirsin. Akşam saatlerinde de Hurghada Marina'ya geçebilirsin. Işıl ışıl yatların arasında açık havada güzel bir yürüyüş yapıp deniz esintisine karşı yerel kahvelerin tadına bakabilirsin.

İskenderiye tatili fena olmazdı!

İskenderiye tatili fena olmazdı!

Senin için bir yerin geçmişi ve kültürü yoksa orada durmanın pek bir anlamı yok. İskenderiye'ye gittiğinde Yeni İskenderiye Kütüphanesi'nin o devasa koridorlarında saatlerce kaybolabilir, binlerce kitabın arasında zamanı tamamen unutabilirsin. Roma döneminden kalan o gizemli Kom El Şofaka Katakombları'na inip yeraltı mezarlarının o eski havasını yerinde soluyabilirsin. Gün batımına doğru Akdeniz'e karşı uzanan sahilde uzun yürüyüşler yapabilir, deniz kenarındaki tarihi kafelerden birine oturup zihnini dinlendirebilirsin.

Mısır'a gidip de Alamein'e gitmemek olmaz!

Mısır'a gidip de Alamein'e gitmemek olmaz!

Sen hem kaliteyi hem de sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmeyi seviyorsun. Mısır'ın en popüler ve yeni yüzü olan Alamein'da o 'Mısır Maldivleri' havasını sonuna kadar yaşayabilirsin. Gündüz bembeyaz kumsallarda turkuaz denizin tadını çıkarıp enerjini tamamen doldurabilirsin. Hava karardığında sahilde düzenlenen büyük açık hava konserlerine veya yaz festivallerine katılabilirsin. Müziğin sesini takip edip sabaha kadar hiç durmadan dans edebilirsin. Tam senin enerjine yakışır, havalı bir tatil geçirebilirsin.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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