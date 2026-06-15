Senin İçin Bir Mısır Tatili Planlıyoruz!
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Mısır'a gitmek istiyorsun ama henüz tatil planı yapmadın mı? Biz ellerinden tutarız, merak etme. Özellikle Mısır'da nereye gitmen gerektiği konusunda kafa karışıklığını ortadan kaldırmak istedik.
Sana şahane bir Mısır tatili hazırladık!
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1. Bir tatilde senin için en önemli şey nedir, bize söyler misin?
2. Şimdi de şunu soralım: Yanına nasıl bir tatil arkadaşı yakışır?
3. Tatil bavulunda olmazsa olmaz şey ne oluyor?
4. Hava çok sıcak ve dışarıda yürümek zorlaştı diyelim. Nasıl bir sığınak ararsın kendine?
5. Tatildeyken sosyal medyada sürekli paylaşım yapar mısın?
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6. Bu görsellerden hangisi sende lüks bir tatil hissini uyandırdı?
7. Bir seyahatte seni en çok ne darlayabilir, öğrenebilir miyiz?
8. Son sorudayız! Yüzme biliyor musun?
Rota oluşturuldu: Şarm El Şeyh!
Tatilin belirlendi bile: Hurghada!
İskenderiye tatili fena olmazdı!
Mısır'a gidip de Alamein'e gitmemek olmaz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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