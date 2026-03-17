Rus Turistler Yavru İlçemize Akın Etti: Amasra'ya Kruvaziyerle 100 Binden Fazla Turist Geldi

Amasra, son yıllarda stratejik liman yatırımları ve tanıtım faaliyetleri sayesinde kruvaziyer turizminde Karadeniz’in parlayan yıldızı konumuna geldi. Ağustos 2022 tarihinden bu yana ilçeye toplam 91 kruvaziyer seferi düzenlenirken, bu süreçte ağırlanan Rus turist sayısı 116 bin 280 olarak kayıtlara geçti. 2025 verilerine göre yerleşik nüfusu yaklaşık 13 bin 705 olan ilçe, yalnızca Rus turistler baz alındığında bile kendi nüfusunun yaklaşık 10 katı kadar ziyaretçiyi ağırlayarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.