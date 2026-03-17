Rus Turistler Yavru İlçemize Akın Etti: Amasra'ya Kruvaziyerle 100 Binden Fazla Turist Geldi

Rus Turistler Yavru İlçemize Akın Etti: Amasra'ya Kruvaziyerle 100 Binden Fazla Turist Geldi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.03.2026 - 11:35

Karadeniz’in önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bartın’ın Amasra ilçesi, 2026 kruvaziyer sezonunun ilk Rus turist kafilesini ağırlayarak turizm faaliyetlerine hızlı bir başlangıç yaptı. Rusya’dan hareket eden ve beraberinde 819 yolcu ile 456 mürettebat taşıyan 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemisi, sabahın erken saatlerinde Amasra Limanı’na demir attı. 193 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip dev gemi, iki günlük Yunanistan rotasının ardından bölgedeki durağını tamamlamak üzere ilçeye ulaştı.

Turistlerin rotasında tarihi ve kültürel noktalar var

Turistlerin rotasında tarihi ve kültürel noktalar var

Liman prosedürlerinin tamamlanmasının ardından karaya çıkan turist kafilesi, rehberler eşliğinde Amasra’nın tarihi ve kültürel dokusunu keşfetmeye başladı. Program kapsamında ziyaretçiler, ilçenin sembol noktalarını gezdikten sonra UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu’ya geçiş yaptı. Safranbolu’nun tarihi konaklarını ve kültürel mirasını yerinde inceleyen turistler bölgenin turizm hareketliliğine önemli katkı sağladı. Gün boyu süren programın ardından kafile, akşam saatlerinde limandan ayrılarak Rusya’nın Soçi kentine doğru hareket etti.

Kruvaziyer Turizminde Dikkat Çeken İstatistikler

Kruvaziyer Turizminde Dikkat Çeken İstatistikler

Amasra, son yıllarda stratejik liman yatırımları ve tanıtım faaliyetleri sayesinde kruvaziyer turizminde Karadeniz’in parlayan yıldızı konumuna geldi. Ağustos 2022 tarihinden bu yana ilçeye toplam 91 kruvaziyer seferi düzenlenirken, bu süreçte ağırlanan Rus turist sayısı 116 bin 280 olarak kayıtlara geçti. 2025 verilerine göre yerleşik nüfusu yaklaşık 13 bin 705 olan ilçe, yalnızca Rus turistler baz alındığında bile kendi nüfusunun yaklaşık 10 katı kadar ziyaretçiyi ağırlayarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

2026 sezonu beklentileri yüksek

2026 sezonu beklentileri yüksek

Yılın başında yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler İstanbul’a yönlendirilmiş olsa da, 2026 yılı için turizm beklentileri üst seviyede tutuluyor. Yetkililer, yıl sonuna kadar Amasra Limanı’na planlanmış 30 kruvaziyer seferinin daha gerçekleştirileceğini bildirdi. Bu veriler, ilçenin bölge ekonomisindeki lokomotif rolünü pekiştireceğine ve uluslararası turizm pazarındaki payını artıracağına işaret ediyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
