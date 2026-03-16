onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türkiye'nin Everest'inde Yaşıyorlar: "Her Yerde Bahar Var, Biz Antarktika Kışı Yaşıyoruz"

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.03.2026 - 15:11

Bitlis’in zirvelerinde, bulutlara komşu bir yaşam mücadelesi devam ediyor. Türkiye’nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden biri olan Adilcevaz’ın Aydınlar beldesine bağlı Kışkılı Mahallesi, bugünlerde baharı değil, kışın en sert yüzünü ağırlıyor. Tam 2 bin 317 metre yükseklikte, Süphan Dağı’nın heybetli gölgesinde kurulu olan bu mahallede yaşam, adeta bir dayanıklılık testine dönüşmüş durumda.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Süphan Dağı'nın eteğinde bir "Antarktika" esintisi yaşanıyor.

Türkiye’nin üçüncü yüksek zirvesi olan Süphan Dağı’nın hemen yamacında yer alan 40 haneli Kışkılı, 230 kişilik nüfusuyla kış mevsiminin en amansız geçtiği noktaların başında geliyor. Ülkenin batısında çiçekler açıp bahar havası solunurken, burada yaşayanlar dondurucu soğuklar ve metrelerce karla mücadele ediyor. Mahalle sakinlerinin bölgeyi tanımlamak için kullandığı 'Burada gerçekten Antarktika’nın kışı yaşanıyor' ifadesi, coğrafyanın sertliğini özetleyen en çarpıcı cümle olarak kayıtlara geçiyor.

Kar altında günlük mesai sürdürülüyor.

Yüksek rakım nedeniyle tek katlı evlerin, ahırların ve kışlık yemlerin tamamen karla kaplandığı mahallede, günün ilk ışıklarıyla birlikte zorlu bir mesai başlıyor. Geçimini hayvancılıkla sağlayan bölge halkı, zamanının büyük bir kısmını kar birikintilerini temizlemeye ve hayvanlarını hayatta tutmaya ayırıyor. Karların altından güçlükle çıkarılan samanlar ve otlar, çuvallarla sırtlarda taşınarak dondurucu soğukta bekleyen hayvanlara ulaştırılıyor.

Zorlu doğa koşullarına karşı büyük direniş devam ediyor.

Mahalle sakinlerinden Vefa Çokyaman ve Ömer Çokyaman, yaşadıkları zorlukları anlatırken doğanın gücüne vurgu yapıyor. Sürekli kapanan yollar, donan su boruları ve çatılara kadar yükselen kar yığınları hayatın her alanını kısıtlıyor. Tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü, nisan ortasına kadar yaylalara çıkmanın hayal olduğu bu coğrafyada, hayvanların bakım maliyetleri de kışın uzamasıyla birlikte katlanıyor.

Kışkılı sakinleri için hayat, küreklerle açılan kar koridorları ve dumanı tüten bacalar arasında, doğaya karşı verilen sessiz ama vakur bir dirençten ibaret. Kışın sandıklarından daha uzun süreceğinin bilincinde olan besiciler, beyaz örtünün altından baharı çıkaracakları günü sabırla bekliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın