Türkiye'nin Everest'inde Yaşıyorlar: "Her Yerde Bahar Var, Biz Antarktika Kışı Yaşıyoruz"

Mahalle sakinlerinden Vefa Çokyaman ve Ömer Çokyaman, yaşadıkları zorlukları anlatırken doğanın gücüne vurgu yapıyor. Sürekli kapanan yollar, donan su boruları ve çatılara kadar yükselen kar yığınları hayatın her alanını kısıtlıyor. Tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü, nisan ortasına kadar yaylalara çıkmanın hayal olduğu bu coğrafyada, hayvanların bakım maliyetleri de kışın uzamasıyla birlikte katlanıyor.

Kışkılı sakinleri için hayat, küreklerle açılan kar koridorları ve dumanı tüten bacalar arasında, doğaya karşı verilen sessiz ama vakur bir dirençten ibaret. Kışın sandıklarından daha uzun süreceğinin bilincinde olan besiciler, beyaz örtünün altından baharı çıkaracakları günü sabırla bekliyor.