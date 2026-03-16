Bilim Kanıtladı: Anneler ve Çocukları Arasında Gizli Bir Bağ Var "Yabancı Dil Bile Engel Değil"

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.03.2026 - 11:12

Bilim dünyası anne ve çocuk arasındaki duygusal bağın biyolojik temellerine dair ezber bozan bir bulguya imza attı. Nottingham Üniversitesi’nden nörologların yürüttüğü güncel bir çalışma, anneler ve çocuklarının birlikte vakit geçirirken sergiledikleri 'interbrain senkronizasyonu' (beyinler arası eş zamanlılık) olgusunun, konuşulan dilden bağımsız olarak gerçekleştiğini ortaya koydu. Frontiers in Cognitiondergisinde yayımlanan araştırma, yabancı dilde iletişim kurmanın bu derin nörolojik bağa engel teşkil etmediğini kanıtlıyor. 

Kaynak

Kaynak: https://www.science.com/mothers-and-k...
Yürütülen çalışma, annelerin çocuklarıyla yabancı bir dilde iletişim kurarken bile beyin aktivitelerinin eş zamanlı olarak hareket ettiğini ortaya koydu.

Araştırmada tanımlanan 'interbrain senkronizasyonu', sosyal etkileşim halindeki bireylerin sinir ağlarının eş zamanlı olarak aktifleşmesi durumunu ifade ediyor. İnsanların birlikte çalışması, öğrenmesi veya oyun oynaması sırasında tetiklenen bu fenomen, sosyal bağların güçlenmesinde ve etkili iletişimin kurulmasında kritik bir rol oynuyor. Çalışma, özellikle bilimsel literatürde az temsil edilen iki dilli aile yapılarına odaklanarak, dil değişiminin bu nörolojik uyumu nasıl etkilediğini mercek altına alıyor.

fNIRS teknolojisi ile beyin haritalama gerçekleştirildi.

Deney kapsamında, ana dili İngilizce olmayan 15 iki dilli anne-çocuk çifti, üç farklı senaryoda gözlemlendi:

  • Ana dillerinde birlikte oyun,

  • Yalnızca İngilizce konuşarak birlikte oyun,

  • Bir paravanla ayrılarak sessiz ve bağımsız oyun.

Katılımcıların beyin aktiviteleri, fNIRS (fonksiyonel yakın kızılötesi spektroskopi) teknolojisi kullanılarak ölçüldü. İncelemeler, karar verme ve kişilik ifadesinden sorumlu prefrontal korteks ile sosyal biliş ve dil yetileriyle ilişkilendirilen temporoparietal bileşke bölgelerine odaklandı.

Anne ve çocukları için her dil bir "sevgi dili"

Elde edilen veriler, anneler ve çocukları birlikte oynadığında, hangi dilin kullanıldığından bağımsız olarak beyin senkronizasyonunun en üst seviyeye çıktığını gösterdi. Özellikle prefrontal korteksteki uyumun gücü, dilsel farklılıkların nörolojik bağ üzerinde engel oluşturmadığını doğruladı.

İkinci dil kullanımının bireylerde yarattığı 'duygusal mesafe' hissiyatına rağmen, bu durumun ebeveyn-çocuk arasındaki biyolojik uyumu zayıflatmadığı belirlendi. Araştırmanın kıdemli yazarı Profesör Douglas Hartley, bulguların iki dilliliğin sağlıklı iletişim ve öğrenme süreçlerini desteklediğini kanıtladığını belirtti.

Bilim insanları bir sonraki aşamada bu senkronizasyon etkisinin öğretmen-öğrenci veya yabancı bireyler arasındaki etkileşimlerdeki gücünü araştırmayı planlıyor. Bu çalışma, dil ne kadar farklı olursa olsun, ortak bir paydada buluşmanın beyin düzeyinde evrensel bir uyum yarattığını tescilliyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
