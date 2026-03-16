Bilim Kanıtladı: Anneler ve Çocukları Arasında Gizli Bir Bağ Var "Yabancı Dil Bile Engel Değil"

Elde edilen veriler, anneler ve çocukları birlikte oynadığında, hangi dilin kullanıldığından bağımsız olarak beyin senkronizasyonunun en üst seviyeye çıktığını gösterdi. Özellikle prefrontal korteksteki uyumun gücü, dilsel farklılıkların nörolojik bağ üzerinde engel oluşturmadığını doğruladı.

İkinci dil kullanımının bireylerde yarattığı 'duygusal mesafe' hissiyatına rağmen, bu durumun ebeveyn-çocuk arasındaki biyolojik uyumu zayıflatmadığı belirlendi. Araştırmanın kıdemli yazarı Profesör Douglas Hartley, bulguların iki dilliliğin sağlıklı iletişim ve öğrenme süreçlerini desteklediğini kanıtladığını belirtti.

Bilim insanları bir sonraki aşamada bu senkronizasyon etkisinin öğretmen-öğrenci veya yabancı bireyler arasındaki etkileşimlerdeki gücünü araştırmayı planlıyor. Bu çalışma, dil ne kadar farklı olursa olsun, ortak bir paydada buluşmanın beyin düzeyinde evrensel bir uyum yarattığını tescilliyor.