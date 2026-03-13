Trafikte Bir İlk Yaşandı: Yeni Zelanda'da Asfalt Yol Yerine Lastik Yol Kullanıldı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.03.2026 - 18:30

Yeni Zelanda’nın ulaşım altyapısında çevresel sürdürülebilirliği ve ekonomik verimliliği odağına alan tarihi bir adım atıldı. Selwyn Bölge Konseyi, HEB Construction ve yerel üretici Treadlite New Zealand iş birliğiyle, ülkenin geri dönüştürülmüş lastiklerden imal edilen ilk tam kapsamlı yol yüzeyi denemesini başlattı. State Highway 77 üzerinde yer alan Glentunnel Domain Yolu’nda gerçekleştirilen bu proje, geleneksel yol yapım malzemelerine yenilikçi bir alternatif sunuyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.stuff.co.nz/nz-news/36095...
Bu proje ile 1800 atık lastik ekonomiye kazandırıldı

Projenin temel motivasyonunu, her yıl yaklaşık 6 milyon adet atık lastiğin ortaya çıktığı Yeni Zelanda’da, bu atıkları katma değerli birer yapı malzemesine dönüştürmek oluşturuyor. Glentunnel’deki uygulama kapsamında yaklaşık 1.800 adet atık lastik (29 ton kauçuk kırıntısı) kullanılarak asfalt ve bitüm ihtiyacı minimize edildi. Bu yöntemle, geri dönüştürülen her bir ton lastik başına yaklaşık 1,1 ton karbondioksit emisyon tasarrufu sağlandığı tahmin ediliyor.

Teknik analizler lastik yolun asfalt yoldan farkını ortaya çıkardı

Deneme süreci, kauçuk malzemenin yerel iklim ve arazi koşullarındaki performansını analiz etmek amacıyla üç farklı teknik segmentte inşa edildi:

  • Geleneksel agrega temeli üzerine uygulanan kauçuk yüzey.

  • Isaac Construction tarafından geliştirilen kauçuk modifiyeli asfalt tabakası.

  • Tamamen kauçuk esaslı bileşenlerden oluşan hibrit bir yüzey ve temel katmanı.

Glentunnel bölgesinin kış aylarındaki ekstrem soğukları, gölgelik yapısı ve virajlı topografyası nedeniyle bu teknoloji için en zorlu test sahası olduğu belirtiliyor. Uluslararası saha sonuçları, kauçuk katkılı yolların daha sessiz, daha esnek ve ekstrem hava koşullarına karşı daha dayanıklı olduğunu kanıtlıyor.

Projenin ekonomik strateji ve gelecek vizyonu mercek altında

Selwyn Belediye Başkanı Lydia Gliddon, projenin sadece çevresel değil, aynı zamanda ciddi bir maliyet avantajı barındırdığını ifade etti. Düşük bakım maliyetleri ve uzun kullanım ömrü sayesinde vergi mükellefleri için uzun vadeli tasarruf öngörülüyor. Selwyn Bölge Konseyi Altyapı Direktörü Tim Mason ise bu yatırımın ithal bitüme olan bağımlılığı azaltarak yerli üretim çözümlerini desteklediğini vurguladı.

Haftalık periyotlarla izlenecek olan bu deneme sürecinin başarıya ulaşması durumunda, kauçuk yol teknolojisinin bölge genelindeki 1.359 kilometrelik mühürlü yol ağında yaygınlaştırılması planlanıyor.

