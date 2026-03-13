Kaçakçılığın Böylesi: Hava Alanında 2000 Tane Kraliçe Karıncayla Yakalandı
Kaynak: https://www.bbc.com/mundo/articles/cn...
Kenya’nın başkenti Nairobi’de bulunan Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri sırasında, uluslararası yaban hayatı kaçakçılığı ağının kilit isimlerinden biri olduğu iddia edilen Çin uyruklu Zhang Kequn yakalandı. Şüphelinin bagajında yapılan detaylı aramada, yasa dışı yollarla ülkeden çıkarılmaya çalışılan 2.000’den fazla canlı kraliçe karınca ele geçirildi.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adli makamlara sunulan iddianameye göre, sevkiyatın profesyonel ve sistemli bir yöntemle hazırlandığı tespit edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu karıncaların doğal ortamlarından koparılmalarının ekolojik riskleri büyük.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın