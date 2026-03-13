Kaçakçılığın Böylesi: Hava Alanında 2000 Tane Kraliçe Karıncayla Yakalandı

Savcı Allen Mulama, mahkemede yaptığı açıklamada, 1.948 adet kraliçe karıncanın özel olarak hazırlanmış deney tüplerine yerleştirildiğini ifade etti. Operasyonun devamında, şüphelinin valizindeki kişisel eşyaların arasına gizlenmiş üç rulo tuvalet kağıdı içerisinde, kağıt dokularına sarılmış vaziyette 300 canlı karınca daha gün yüzüne çıkarıldı.

Soruşturmayı derinleştiren Kenya Vahşi Yaşam Servisi (KWS) yetkilileri, Zhang Kequn’un geçen yıl çökertilen ve aralarında Belçika, Vietnam ve Kenya vatandaşlarının bulunduğu çok uluslu bir kaçakçılık şebekesinin elebaşı olduğunu değerlendiriyor. Zanlının geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen operasyon sırasında farklı bir pasaport kullanarak ülkeden kaçtığı üzerinde duruluyor. KWS yetkilisi Duncan Juma, bu vakanın münferit bir olay olmadığını, egzotik hayvan piyasasının taleplerini karşılamaya yönelik organize bir faaliyetin parçası olduğunu belirtti.