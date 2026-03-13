onedio
article/comments
article/share
Kaçakçılığın Böylesi: Hava Alanında 2000 Tane Kraliçe Karıncayla Yakalandı

Ömer Faruk Kino
13.03.2026 - 15:35

Kenya’nın başkenti Nairobi’de bulunan Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri sırasında, uluslararası yaban hayatı kaçakçılığı ağının kilit isimlerinden biri olduğu iddia edilen Çin uyruklu Zhang Kequn yakalandı. Şüphelinin bagajında yapılan detaylı aramada, yasa dışı yollarla ülkeden çıkarılmaya çalışılan 2.000’den fazla canlı kraliçe karınca ele geçirildi.

Adli makamlara sunulan iddianameye göre, sevkiyatın profesyonel ve sistemli bir yöntemle hazırlandığı tespit edildi.

Savcı Allen Mulama, mahkemede yaptığı açıklamada, 1.948 adet kraliçe karıncanın özel olarak hazırlanmış deney tüplerine yerleştirildiğini ifade etti. Operasyonun devamında, şüphelinin valizindeki kişisel eşyaların arasına gizlenmiş üç rulo tuvalet kağıdı içerisinde, kağıt dokularına sarılmış vaziyette 300 canlı karınca daha gün yüzüne çıkarıldı.

Soruşturmayı derinleştiren Kenya Vahşi Yaşam Servisi (KWS) yetkilileri, Zhang Kequn’un geçen yıl çökertilen ve aralarında Belçika, Vietnam ve Kenya vatandaşlarının bulunduğu çok uluslu bir kaçakçılık şebekesinin elebaşı olduğunu değerlendiriyor. Zanlının geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen operasyon sırasında farklı bir pasaport kullanarak ülkeden kaçtığı üzerinde duruluyor. KWS yetkilisi Duncan Juma, bu vakanın münferit bir olay olmadığını, egzotik hayvan piyasasının taleplerini karşılamaya yönelik organize bir faaliyetin parçası olduğunu belirtti.

Bu karıncaların doğal ortamlarından koparılmalarının ekolojik riskleri büyük.

Bilimsel adı Messor cephalotes (Dev Afrika Hasatçı Karıncası) olan bu tür, toprak sağlığı ve tohum dağılımı açısından ekosistemin vazgeçilmez bir parçasıdır. Yetkililer, bu karıncaların doğal ortamlarından koparılmasının biyoçeşitlilik üzerinde geri dönülemez zararlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Karıncalar uluslararası biyoçeşitlilik antlaşmaları kapsamında sıkı koruma altındadır.

Mahkeme heyeti, savcılığın talebi doğrultusunda şüphelinin telefon ve bilgisayar gibi dijital materyalleri üzerinde adli inceleme yapılmasına karar verdi. Zhang Kequn, soruşturmanın genişletilmesi amacıyla beş gün süreyle gözaltında tutulacak. Bu dava, Kenya hukuk tarihinde mikroskobik ölçekteki canlıların korunmasına yönelik emsal teşkil eden davalardan biri olarak kayda geçti.

