Medeniyetin En Önemli Noktası Türkiye'de: Göbeklitepe'yi 7 Yılda 4 Milyondan Fazla Kişi Gezdi
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve dünya arkeoloji literatüründe 'tarihin sıfır noktası' olarak kabul edilen Göbeklitepe, 2019 yılındaki resmi açılışından bu yana büyük bir ilgi odağı olmaya devam ediyor. Şanlıurfa il merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında konumlanan ören yeri, açıldığı günden bu yana toplam 4 milyon 100 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayarak turizmde önemli bir başarıya imza attı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Göbeklitepe’nin bilimsel keşif süreci kazara bulunan arkeolojik eserler sayesinde ilerledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ, bölgede yürütülen arkeolojik çalışmaların insanlık tarihi açısından taşıdığı kritik önemi vurguladı.
Göbeklitepe, arkeoloji dünyası için önemli bir konumda olmakla birlikte turizm potansiyeli muazzam boyutta olan bir keşiftir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın