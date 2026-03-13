onedio
Medeniyetin En Önemli Noktası Türkiye'de: Göbeklitepe'yi 7 Yılda 4 Milyondan Fazla Kişi Gezdi

Ömer Faruk Kino
13.03.2026 - 11:25

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve dünya arkeoloji literatüründe 'tarihin sıfır noktası' olarak kabul edilen Göbeklitepe, 2019 yılındaki resmi açılışından bu yana büyük bir ilgi odağı olmaya devam ediyor. Şanlıurfa il merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında konumlanan ören yeri, açıldığı günden bu yana toplam 4 milyon 100 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayarak turizmde önemli bir başarıya imza attı.

Göbeklitepe’nin bilimsel keşif süreci kazara bulunan arkeolojik eserler sayesinde ilerledi.

Göbeklitepe’nin keşif süreci, 1963 yılında İstanbul ve Chicago üniversitelerinin yüzey araştırmalarıyla başlamış, ancak bölgedeki en somut bulgular 1986 yılında bir çiftçinin tarlasını sürerken bulduğu heykel ile gün yüzüne çıkmıştır. 1995 yılından itibaren Şanlıurfa Müzesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü koordinesinde yürütülen kazılar sonucunda, Neolitik döneme tarihlenen, boyları 3 ile 6 metre, ağırlıkları ise 40 ile 60 ton arasında değişen 'T' biçimli dikili taşlar tespit edilmiştir. Bu taşların üzerindeki yabani hayvan figürleri ve stilize semboller, dönemin inanç sistemine dair devrim niteliğinde veriler sunmuştur.

Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ, bölgede yürütülen arkeolojik çalışmaların insanlık tarihi açısından taşıdığı kritik önemi vurguladı.

Uludağ, Göbeklitepe’nin keşfiyle birlikte yerleşik hayata geçiş, tarımsal faaliyetler ve dinsel pratiklere dair mevcut bilgilerin güncellendiğini belirtti. Özellikle 12 bin yıl öncesine ait 65 santimetre uzunluğundaki insan heykeli ve dünyanın en eski tapınak kalıntıları, avcı-toplayıcı toplulukların sanılandan çok daha ileri bir organizasyon yapısına sahip olduğunu kanıtlamaktadır.

Göbeklitepe, arkeoloji dünyası için önemli bir konumda olmakla birlikte turizm potansiyeli muazzam boyutta olan bir keşiftir.

2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren ve 2019 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle ivme kazanan ören yeri, uluslararası arenada da geniş yer bulmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Roma’daki Kolezyum’da ve Almanya’da gerçekleştirdiği sergiler, bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlamıştır. Türkmenistan ve Filistin gibi dünyanın pek çok farklı noktasından gelen ziyaretçiler, tarihin başlangıç noktasına tanıklık etmekten duydukları memnuniyeti dile getirirken; Göbeklitepe, Türkiye’nin kültürel diplomasisi ve turizm ekonomisi için temel bir sütun olmayı sürdürmektedir.

