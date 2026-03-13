Medeniyetin En Önemli Noktası Türkiye'de: Göbeklitepe'yi 7 Yılda 4 Milyondan Fazla Kişi Gezdi

Göbeklitepe’nin keşif süreci, 1963 yılında İstanbul ve Chicago üniversitelerinin yüzey araştırmalarıyla başlamış, ancak bölgedeki en somut bulgular 1986 yılında bir çiftçinin tarlasını sürerken bulduğu heykel ile gün yüzüne çıkmıştır. 1995 yılından itibaren Şanlıurfa Müzesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü koordinesinde yürütülen kazılar sonucunda, Neolitik döneme tarihlenen, boyları 3 ile 6 metre, ağırlıkları ise 40 ile 60 ton arasında değişen 'T' biçimli dikili taşlar tespit edilmiştir. Bu taşların üzerindeki yabani hayvan figürleri ve stilize semboller, dönemin inanç sistemine dair devrim niteliğinde veriler sunmuştur.