Mart 2026 DS Fiyat Listesi! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Fransız otomobil üreticisi DS, Mart ayına özel güncellenmiş fiyat listesini otomobil meraklılarıyla paylaştı. DS, 2009 yılında Citroen'in lüks segmentine hitap eden bir alt marka olarak otomobil sektörüne hızlı bir giriş yapmıştı. 2014'te bağımsız bir marka haline gelen DS, 2018 yılında ise PSA Grubu'nun bir üyesi oldu ve günümüzde Peugeot'nun yönetiminde faaliyet gösteriyor.

DS, son yıllarda otomobillerini yeniden tasarlayarak, performansı ve cazip fiyatlarıyla ülkemizde de dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, DS 4, DS 7 ve DS 9 modellerinin Mart ayı fiyatları ne kadar oldu?

İşte, DS'nin Mart ayı fiyatları