Mart 2026 DS Fiyat Listesi! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
13.03.2026 - 12:11

Fransız otomobil üreticisi DS, Mart ayına özel güncellenmiş fiyat listesini otomobil meraklılarıyla paylaştı. DS, 2009 yılında Citroen'in lüks segmentine hitap eden bir alt marka olarak otomobil sektörüne hızlı bir giriş yapmıştı. 2014'te bağımsız bir marka haline gelen DS,  2018 yılında ise PSA Grubu'nun bir üyesi oldu ve günümüzde Peugeot'nun yönetiminde faaliyet gösteriyor.

DS, son yıllarda otomobillerini yeniden tasarlayarak, performansı ve cazip fiyatlarıyla ülkemizde de dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, DS 4, DS 7 ve DS 9 modellerinin Mart ayı fiyatları ne kadar oldu?

İşte, DS'nin Mart ayı fiyatları

DS Fiyat Listesi

Fransız otomobil üreticisi DS, Mart 2026'da yürürlüğe giren yeni fiyatlarını duyurdu. Fiyatlar, 13 Mart 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirketin resmi web sitesinde yayımlandı. Yayınlanan fiyat listesinde, geçmiş yıl gibi, DS 4 ve DS 7 modeli yer aldı.

Uyarı: DS'nin 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' aşağıdaki listeden gözden geçirebilirsiniz. Ancak fiyatların, dönemsel kampanyalar, ödeme seçenekleri ve ek özelliklere bağlı olarak değişebileceğini lütfen unutmayınız! 

DS 4 Fiyat Listesi Mart 2026

  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik (Model Yılı: 2025) - 2.858.550 TL

  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik - AYLIK LEASING BEDELİ (36 AY KDV Hariç)* - Toplam Tutar (KDV Hariç): 3.207.600 TL (Aylık Leasing Bedeli (KDV Hariç): 89.100 TL I Aylık sabit ödeme planları ile satın alımlarda tüzel kişiler için geçerli fiyattır.) 

DS 7 Fiyat Listesi Mart 2026

DS 7 bu ay dizel ve hybrid seçenekleriyle alıcının beğenisine sunuldu. DS 7'nin fiyatları ise geçtiğimiz aya göre değişiklik göstermedi. 

DS 7 Dizel Fiyat Listesi

  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik - (Model Yılı: 2025) 4.089.850 TL

  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik - (Model Yılı: 2026) 4.189.850 TL

  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik - AYLIK LEASING BEDELİ (36 AY KDV Hariç)* - Toplam Tutar (KDV Hariç): 4.712.400 TL (Aylık Leasing Bedeli (KDV Hariç): 130.900 TL I Aylık sabit ödeme planları ile satın alımlarda tüzel kişiler için geçerli fiyattır.) 

DS 7 Şarj Edilebilir Hibrit Fiyat Listesi

  • DS 7 ÉTOILE PLUG-IN HYBRID AWD 300 (Model Yılı: 2025) - 4.505.000 TL

