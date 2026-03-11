Sevgili Oğlak, Ay'ın burcunda ilerlediği bugün, kariyerinde adeta bir dağ gibi sağlam ve sarsılmaz bir duruş sergiliyorsun. Sorumlulukların belki de daha önce hiç olmadığı kadar artıyor ancak endişelenme! Disiplinli ve çalışkan yapın sayesinde tüm bu zorlukların üstesinden geleceksin. Tabii bu sayede daha önemli görevler de üstlenebilirsin.

Ancak bugün, her zamankinden daha tedbirli ve akılcı hareket etmelisin. Yatırımlarını gözden geçirmeli, geleceğini garanti altına alacak stratejik hamleler yapmalısın. Bugün atacağın her imza, kuracağın her iş bağlantısı uzun vadede sana çok büyük kârlar getirecek. Yani, bu yoğun tempo içerisinde güçlenmeye hazır ol!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün adeta bir dönüm noktası. Uzun süredir devam eden bir ilişkin varsa, aranızdaki soğukluk bugün yerini derin bir tutkuya bırakabilir. Partnerinin sana hazırladığı sürpriz karşısında tüm gardını düşürebilirsin. Tabii kalbin kırıksa, nihai bir kopuş günü de olabilir bugün! Artık seni beslemeyen o eski aşkı tamamen kalbinden söküp atacak o gücü kendinde bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…