12 Mart 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

11.03.2026 - 18:16

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 12 Mart Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

12 Mart Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında adeta bir devrim yaşanabilir. Belki de uzun süredir süren ama bir türlü istediğin gibi olmayan bir ilişkin var. İşte tam da bu durumda, bugün aranızdaki buzları eritecek bir tutku rüzgarı esecek. Partnerinin seni şaşırtacağı bir sürprizle karşılaşabilir, belki de beklenmedik bir jestle kalbindeki tüm savunma mekanizmalarını bir anda devre dışı bırakabilirsin.

Tabii aşk hayatında bir yara taşıyorsan, bugün tam da o yarayı iyileştirme veya tamamen kapatma günü olabilir. Belki de uzun süredir seni daha fazla yıpratan, enerjini tüketen bir aşktan kopma zamanı geldi. Bugün, artık seni beslemeyen, sana mutluluk veremeyen o eski aşkı kalbinden tamamen çıkarıp atacak o gücü kendinde bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

