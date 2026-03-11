Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında adeta bir devrim yaşanabilir. Belki de uzun süredir süren ama bir türlü istediğin gibi olmayan bir ilişkin var. İşte tam da bu durumda, bugün aranızdaki buzları eritecek bir tutku rüzgarı esecek. Partnerinin seni şaşırtacağı bir sürprizle karşılaşabilir, belki de beklenmedik bir jestle kalbindeki tüm savunma mekanizmalarını bir anda devre dışı bırakabilirsin.

Tabii aşk hayatında bir yara taşıyorsan, bugün tam da o yarayı iyileştirme veya tamamen kapatma günü olabilir. Belki de uzun süredir seni daha fazla yıpratan, enerjini tüketen bir aşktan kopma zamanı geldi. Bugün, artık seni beslemeyen, sana mutluluk veremeyen o eski aşkı kalbinden tamamen çıkarıp atacak o gücü kendinde bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…