Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatının tatlı meltemlerini hissetmeye hazır mısın? Partnerinle arandaki iletişiminin ne kadar keyifli ve huzur dolu bir yolda ilerlediğini fark edeceksin. Belki enerjin tavan yapmayacak ama bu durum, duygusal derinliklerine inmeni engellemeyecek. Kendini aşka bırakmanın tam zamanı geldi bile, ne dersin?

Eğer bekarsan, kalbini açacak o özel kişiye doğru bir yolculuğa çıkmaya ne dersin? Aşkta sınırlarını zorlamaya, belki de aşmayı planlıyor gibi görünüyorsun... Mantığını bir kenara bırakıp duygularına kulak verme zamanı geldi. Kendini aşkın büyüleyici dalgalarına bırak ve biraz da olsun aşka kapıl. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…