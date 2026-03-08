MART
astroirem Astroloji Editörü
08.03.2026 - 18:16

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Mart Pazartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Mart Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün seni biraz durup nefes alman gereken yoğun bir tempo bekliyor. Gün boyu hızlı bir ritimle ilerleyeceğin bugünde, planlı hareket etmek ve adımlarını önceden belirlemek, bedenini aşırı yormaktan kurtarabilir.

Biraz yavaşla, derin bir nefes al ve kendine küçük molalar ver. Bu molalar, hem zihnin hem de bedenin için bir yenilenme fırsatı olacak. Ve unutma, su tüketimi bu süreçte çok önemli. Vücudunu hidrate etmek, enerjini yüksek tutmanı sağlar. Akşam saatlerinde ise kendine bir iyilik yap ve erken dinlenmeye çekil. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

