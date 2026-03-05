onedio
6 Mart Cuma Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

6 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.03.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Mart Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Mart Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Güneş'in ilk ışıklarıyla birlikte Venüs'ün Koç burcuna geçişi, senin için biraz stresli olabilir. Bu geçiş, özellikle omuz ve sırt bölgende stres birikimine sebebiyet verebilir. Fakat endişelenme, bu durumu kontrol altına almanın yolları var!

Gün boyunca dik durmaya özen göster ve postürüne dikkat et. Biliyoruz ki, doğru bir duruş, bedenini rahatlatır ve enerjini yükseltir. Ayrıca, gün içinde kendine kısa esneme araları ver. Akşam saatlerinde ise kendini biraz şımart. Sıcak bir duş alarak kaslarını gevşet veya hafif bir yoga seansı ile hem zihnen hem de bedenen rahatla! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

