Sevgili Oğlak, bugün sana, sağlığınla ilgili biraz aydınlatıcı bilgiler vermek istiyoruz. Özellikle de gözlerinin ışığı nasıl emdiği ve bu emme hızının ne kadar önemli olduğu üzerine konuşacağız.

Biliyorsun ki, Güneş ışığı vücudumuz için oldukça önemli. Derimiz üzerinde gerçekleşen bir sentezle, bu ışık hormon dengemizi adeta bir anda yerli yerine oturtabiliyor. Bu süreçte, Güneş ışığını doğru bir şekilde emmek ve vücudumuzun bu ışığı doğru bir şekilde işlemesini sağlamak oldukça önemli.

Tabii bu arada yapay ışıklardan olabildiğince uzak durman gerekiyor. Çünkü bu tür ışıklar, sinir sistemimizi gereksiz yere yorabiliyor ve onun dinlenme sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…