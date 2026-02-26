Sevgili Oğlak, bugün Merkür'ün geri gidişini hissediyor musun? Zira, bu durum senin günlük iş düzenini biraz altüst edebilir. Belki de Cuma gününe dair tüm planlarını titizlikle yapmış olabilirsin ancak evrende daha büyük planların döndüğünü unutma. Beklenmedik bir teknik aksaklık ya da iletişimde bir kopukluk, işlerini biraz aksatabilir.

Neyse ki bu süreç, aslında senin için yeni bir başlangıç olabilir. Belki de işlerinde daha etkin ve verimli olman için eski, alışılagelmiş yöntemlerini bir kenara bırakma ve taze bir sistem kurma zamanı gelmiştir. Alıştığın düzeni biraz sarsmak ve rutinlerini biraz bozmak belki de seni biraz tedirgin edebilir ama bu konuda cesaretini topla ve ilerle deriz.

Sınırlarını biraz zorlamalı, başarını ve verimliliğini artıracak yeni teknolojik gelişmelere kapını ardına kadar açmalısın. Kim bilir, belki de bir teknoloji şirketine yatırım yapmanın tam zamanıdır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…