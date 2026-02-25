Sevgili Oğlak, bugün Mars ve Uranüs'ün birbirleriyle olan bu çalkantılı etkileşimi, seni adeta bir labirentin içine atıyor. Bu labirent, üzerinde gece gündüz demeden, titizlikle çalıştığın ve her bir detayını büyük bir özenle şekillendirdiğin o yaratıcı projenin tam kalbinde yer alıyor. Belki bir sunum, belki bir tasarım ya da belki de bir kampanya... Hangisi olduğu önemli değil, çünkü ne yaparsan yap, sonuç bir türlü içine sinmiyor. İşte bu durum, seni belki de son dakika riskiyle her şeyi yıkıp yeniden başlama kararı almaya itiyor.

Tam bu noktada, güvenli limanları ve donuk, sıkıcı şirket jargonunu bir kenara atıp kimse tarafından beklemediğin kadar deneysel, kışkırtıcı ve şaşırtıcı bir eser yaratmak için kolları sıvıyorsun. İnsanların 'Bunu nasıl yaptı?' diyerek hayrete düştüğü o sınırları aşan vizyon, seni bir anda sektörün en ileri giden ismi yapacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…