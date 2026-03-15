16 Mart - 22 Mart Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

16 - 22 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
15.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 16 Mart - 22 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Mart - 22 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta heyecanlı ve yeni başlangıçlara gebe. İletişim ağını, bir virtüözün enstrümanını çalar gibi ustaca yöneteceğin bu dönemde, yeni iş birlikleri ve ortaklıklar kurma fırsatı bulacaksın. Ticari zekanın ve ikna kabiliyetinin dorukta olduğu bu günlerde, kısa seyahatler veya eğitimler, kariyerinde yeni ufuklar açabilir. Bilgiyi doğru bir şekilde analiz etmek ve bu analizi muhatabına net, anlaşılır bir dille aktarmak, senin en büyük silahın olacak.

Haftanın önemli etkilerinden biri olan Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu ise kariyer yolculuğunda yeni bir döneme işaret ediyor. Gelecek planlarınla bire bir örtüşen bir sözleşme veya teklif, önüne çıkabilir. Bu anlık gelişme, aslında uzun süreli bir emeğin meyvesi olacak ve seni hedefine taşıyacak. 

Peki ya aşk? Pazara kadar bekle... Zira söz konusu aşk olduğunda Mars ile Jüpiter'in üçgen açısı, haftanın son gününde tutkuyu ve fiziksel çekimi artıracak. Böylece ilişkindeki güveni tazelenecek. Partnerinle belki de yeni bir hobiye başlamak veya birlikte uzun vadeli bir hedef belirlemek, aranızdaki bağı daha da güçlendirecek. Aşkın yeni haline bir şans ver, izin ver kalbin yeni bir ritim yakalasın! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

