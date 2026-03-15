Sevgili Oğlak, bu hafta heyecanlı ve yeni başlangıçlara gebe. İletişim ağını, bir virtüözün enstrümanını çalar gibi ustaca yöneteceğin bu dönemde, yeni iş birlikleri ve ortaklıklar kurma fırsatı bulacaksın. Ticari zekanın ve ikna kabiliyetinin dorukta olduğu bu günlerde, kısa seyahatler veya eğitimler, kariyerinde yeni ufuklar açabilir. Bilgiyi doğru bir şekilde analiz etmek ve bu analizi muhatabına net, anlaşılır bir dille aktarmak, senin en büyük silahın olacak.

Haftanın önemli etkilerinden biri olan Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu ise kariyer yolculuğunda yeni bir döneme işaret ediyor. Gelecek planlarınla bire bir örtüşen bir sözleşme veya teklif, önüne çıkabilir. Bu anlık gelişme, aslında uzun süreli bir emeğin meyvesi olacak ve seni hedefine taşıyacak.

Peki ya aşk? Pazara kadar bekle... Zira söz konusu aşk olduğunda Mars ile Jüpiter'in üçgen açısı, haftanın son gününde tutkuyu ve fiziksel çekimi artıracak. Böylece ilişkindeki güveni tazelenecek. Partnerinle belki de yeni bir hobiye başlamak veya birlikte uzun vadeli bir hedef belirlemek, aranızdaki bağı daha da güçlendirecek. Aşkın yeni haline bir şans ver, izin ver kalbin yeni bir ritim yakalasın! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…