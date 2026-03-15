Sevgili Oğlak, Merkür ile Kuzey Ay Düğümü arasındaki kaderin belirleyici bağlantısı, sağlığının, doğru ve etkili iletişimle ne kadar bağlantılı olduğunu vurgulamaktadır. İçinde biriktirdiğin kelimelerin, boğazında oluşturduğu görünmeyen stresi, dürüst ve nazik bir şekilde ifade etmek, sana büyük bir rahatlama sağlayacaktır.

Zihinsel dengenin, fiziksel dayanıklılığını da direkt olarak güçlendireceğini unutma. Bu, sağlığının hem zihinsel hem de fiziksel yönlerini dikkate almanın önemini ortaya koyar. İletişim, sadece başkalarıyla olan ilişkilerini değil, aynı zamanda kendimle olan ilişkini ve dolayısıyla genel sağlığını da etkiler. Bu nedenle, kendini ifade etmekten çekinme! Stresi, öfkeyi ya da hayal kırıklığını içinden at! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…