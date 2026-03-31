Sevgili Oğlak, bu ayın başında gerçekleşen Ay tutulması, hayatının dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Bu tutulma, hayatındaki inanç kalıplarını ve çalışma düzenini yeniden gözden geçirme fırsatı sunuyor. Artık, sınırlayıcı ve dar düşünce kalıplarını, rutin ve monoton iş hayatını geride bırakma kararı alıyorsunu Bu, kariyerinde yeni bir sayfa açman için mükemmel bir fırsat. Yeni ve modern bir düzen, belki de yapay zekanın merkezinde yer aldığı bir sistemle iş süreçlerini dahada güçlendirebilir.

Ayın sonlarına doğru ise Satürn ve Plüton'un bir araya gelmesi, başarı konusunda seni destekleyecektir. Eğer kalıpları yıkmaya ve dönüşmeye hazır olduğunu hissediyorsan, bunun karşılığını alacaksın. Tabii bu süreçte fazla risk almamayı, abartıdan kaçınmayı ve paranı değil de emeğini sermaye olarak tercih etmeyi planlamalısın.

Peki ya aşk? Güneş’in Koç burcuna geçişiyle, duygularını hem samimi hem otoriter bir şekilde ifade edeceksin. Bu tavrın ise partnerine karşı biraz sert ve baskıcı bir hale bürünebilir. Dikkatli ol, zira samimiyet ve aşk bile ısrarı ve dediğim dedik tavrına karşı yeterli olmayabilir. Tabii eğer bekar isen, geçmişin gölgesinden tamamen çıkıp kalbinin sesini dinlemeye hazırsın. Eskiye bir sünger çekmeye ne dersin, belki de yeni bir aşk inşa etmenin zamanı gelmiştir. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…