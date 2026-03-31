Sevgili Koç, bu ayın ortasında burcunda meydana gelecek Yeni Ay, tüm finansal potansiyelini ortaya çıkararak sana adeta bir hazine haritası sunuyor. Yakın süreçte Mars'ın burcuna geçişiyle birlikte, fikirlerini değerli birer hazineye dönüştürme gücüne de kavuşuyorsun. Kariyerindeki hırslı ve kararlı duruşun, ayın ikinci yarısında beklediğin o büyük ölçekli yatırım desteğini kapına kadar getiriyor. Bu ay atacağın her adım, cüzdanını daha önce hiç olmadığı kadar kabartacak lüks fırsatları beraberinde getiriyor.

Ayın sonlarına doğru ise Merkür ve Mars'ın kavuşumu, zihnindeki zenginlik projelerine iyice hız veriyor. Bu noktada, her aşamasını titizlikle denetlediğin ve ince ince işlediğin bir girişimi tamamlayarak hayata geçirme fırsatı bulabilirsin. Nisan ayı boyunca üzerine yoğun bir şekilde çalıştığın riskli işlerden beklediğin karşılığı alacak ve bu ayın asıl kazananı sen olacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında da Mars ve Satürn'ün zorlu kavuşumu altında, partnerinin senden gizlediği finansal bir sırr ortaya çıkabilir. İşte bu güven duygusunu sarsabilir ve ayrılığın habercisi olabilir... Öte yandan eğer bekarsan, eski bir rakibinin aslında sana karşı romantik hisler beslediğini öğrenmenle beraber aranızda büyülü bir çekim başlayabilir. Gizli kapaklı buluşmalara, anlık dürtülere ve kalp ritmini değiştirecek o tehlikeli ama tutkulu sohbetlere kendini tamamen bırakmalısın. Eğer aşk kapını çalıyorsa, geçici bir heyecan için de olsa bu entrikanın tadını çıkarmalı ve tutkuyla kalmalısın... Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…