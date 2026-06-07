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Oğlak Burcu right-white
8 - 14 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 8 Haziran - 14 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 8 Haziran - 14 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta başı karşıt burcundaki Venüs ve Jüpiter kavuşumu, ticari ve özel ortaklıklarında sınırları yumuşatarak karşı tarafın ihtiyaçlarına kulak vermen gerektiğini fısıldıyor. Empati kurarak yürüttüğün müzakerelerde sözleşmelerini sağlam temeller üzerine oturtarak güvence altına alıyorsun. Katı kurallarını esnetmek mesleki anlamda sana beklenmedik bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta sonu İkizler burcundaki Yeni Ay ofis içi rutinlerini arşa çıkararak seni mükemmel bir görev yöneticisi yapıyor. Geliştirdiğin yepyeni verimlilik sistemleri sayesinde zamanı ustaca kullanarak şirketine kâr getiriyorsun. Hızlı ve pratik yöntemlerin kasana sıcak para koyuyor. Hadi, her kazancı daha fazlası için yeni yatırımlarla değerlendir!

Peki ya aşk? Hafta ortasında Merkür ile Satürn karesi iletişim evinde son derece ciddi ve uzun vadeli kararlar almanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinle havada kalan konuları mantık çerçevesinde neticelendirerek beraberliğinizi kararlı sözlerle sağlamlaştırıyorsunuz. Bekarsan, laf kalabalığı yapanlardan sıyrılıp tamamen dürüstlüğe ve netliğe değer veren ağırbaşlı insanlara şans tanıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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