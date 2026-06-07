Sevgili Oğlak, bu haftaya hafta başı Venüs ve Jüpiter kavuşumunun getirdiği bereketli uzlaşma enerjisiyle başlayarak iş birliklerinde duvarlarını nazikçe indiriyorsun. Müşterilerinin veya ortaklarının beklentilerini cömert bir dille karşılayıp sözleşmelerini tamamen sevgi ve güven zemininde güvence altına alıyorsun. Yüzünü yumuşattığın bu stratejik empati, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak iptal risklerini sıfırlıyor.

Hafta sonu ise İkizler burcundaki Yeni Ay pratik zekanı arşa çıkararak seni mükemmel bir operasyon dehası yapıyor. Masandaki iş yığınını yepyeni teknolojik veya sistemsel çözümlerle eriterek departmanına büyük bir kâr sağlıyorsun. Çalışma hızını katlayan bu yenilikçi vizyonun mu? İşte bu da sana yeni yatırım fırsatları vadediyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…