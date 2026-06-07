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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 8 Haziran - 14 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
8 - 14 Haziran 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 8 Haziran - 14 Haziran haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 8 Haziran - 14 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu haftaya hafta başı Venüs ve Jüpiter kavuşumunun getirdiği bereketli uzlaşma enerjisiyle başlayarak iş birliklerinde duvarlarını nazikçe indiriyorsun. Müşterilerinin veya ortaklarının beklentilerini cömert bir dille karşılayıp sözleşmelerini tamamen sevgi ve güven zemininde güvence altına alıyorsun. Yüzünü yumuşattığın bu stratejik empati, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak iptal risklerini sıfırlıyor.

Hafta sonu ise İkizler burcundaki Yeni Ay pratik zekanı arşa çıkararak seni mükemmel bir operasyon dehası yapıyor. Masandaki iş yığınını yepyeni teknolojik veya sistemsel çözümlerle eriterek departmanına büyük bir kâr sağlıyorsun. Çalışma hızını katlayan bu yenilikçi vizyonun mu? İşte bu da sana yeni yatırım fırsatları vadediyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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