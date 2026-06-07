Sevgili Oğlak, bu hafta sonuna doğru Güneş ile Neptün üçgeni su elementinin şifasını zihinsel karmaşana ve sinir sistemine taşıyor. Sakinleştirici nefes teknikleri uygulamaya özen göstererek düşüncelerine taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir meditatif yoga randevusu da almalısın.

Hafta sonu meydana gelen Venüs'ün Aslan burcuna geçişi ise kalp damar sağlığını korumak adına tüketeceğin ceviz ve magnezyum açısından zengin doğal gıdalara yönelmenin sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…