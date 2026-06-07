Sevgili Oğlak, bu haftaya hafta ortası Merkür ile Satürn karesinin getirdiği rasyonel beklentiyle başlayarak aşk hayatında sağlam cümleler kurmaya odaklanıyorsun. Sadece romantik değil, arkasında eylem barındıran tutarlı sözler duymak duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Zihinsel netlik arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle ilişkinin adını tam olarak koyup geleceğe dair mantıklı planları yazıya dökerek beraberliğinizi sarsılmaz bir ciddiyetle sağlamlaştırıyorsunuz. Sözleşme gibi sağlam atılan bu adımlar aşkınızı taçlandırıyor. Bekarsan, süslü laflar edenleri tamamen reddedip zihinsel olarak sözünün eri olan dürüst insanlara şans tanıyorsun. Sana kafa rahatlığı vadeden, analitik ve saygıdeğer bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…