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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 8 Haziran - 14 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
8 - 14 Haziran 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.06.2026 - 18:01
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Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 8 Haziran - 14 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 8 Haziran - 14 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu haftaya hafta ortası Merkür ile Satürn karesinin getirdiği rasyonel beklentiyle başlayarak aşk hayatında sağlam cümleler kurmaya odaklanıyorsun. Sadece romantik değil, arkasında eylem barındıran tutarlı sözler duymak duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Zihinsel netlik arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle ilişkinin adını tam olarak koyup geleceğe dair mantıklı planları yazıya dökerek beraberliğinizi sarsılmaz bir ciddiyetle sağlamlaştırıyorsunuz. Sözleşme gibi sağlam atılan bu adımlar aşkınızı taçlandırıyor. Bekarsan, süslü laflar edenleri tamamen reddedip zihinsel olarak sözünün eri olan dürüst insanlara şans tanıyorsun. Sana kafa rahatlığı vadeden, analitik ve saygıdeğer bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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