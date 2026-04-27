Nusret'in Kardeşi 'Çocuğun Fuhşuna Aracılık Etme' Suçuyla Tutuklandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve organize suçlar soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ilk operasyonun ardından, ele geçirilen dijital materyaller dosyanın seyrini değiştirdi.

İlk baskında gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarını incelemeye alan uzman ekipler, suç ağının derinleştiğini kanıtlayan yeni delillere ulaştı. WhatsApp görüşmeleri ve rehber kayıtlarından yola çıkan savcılık, vakit kaybetmeden ikinci operasyon için düğmeye bastı.

Yapılan ikinci operasyonda 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan isimlerden biri de Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe olduğu öğrenildi. Ünlü et restoranı sahibi Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “çocuğun fuhşuna aracılık etme” suçundan tutuklandı.