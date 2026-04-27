Nusret'in Kardeşi 'Çocuğun Fuhşuna Aracılık Etme' Suçuyla Tutuklandı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.04.2026 - 14:55

Ete tuz atma hareketiyle ünü dünyaya yayılan ve et restoranı zincirinin sahibi Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı. Özgür Gökçe'nin 'çocuğun fuhşuna aracılık etme' suçundan tutuklandığı bildirildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve organize suçlar soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ilk operasyonun ardından, ele geçirilen dijital materyaller dosyanın seyrini değiştirdi.

İlk baskında gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarını incelemeye alan uzman ekipler, suç ağının derinleştiğini kanıtlayan yeni delillere ulaştı. WhatsApp görüşmeleri ve rehber kayıtlarından yola çıkan savcılık, vakit kaybetmeden ikinci operasyon için düğmeye bastı.

Yapılan ikinci operasyonda 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan isimlerden biri de Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe olduğu öğrenildi. Ünlü et restoranı sahibi Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “çocuğun fuhşuna aracılık etme” suçundan tutuklandı.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özgür Gökçe, 'çocuğun fuhşuna aracılık etme' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
