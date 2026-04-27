Emekli Maaşınız Bir Anda Kesilebilir: SGK Uzmanı Maaşı Kurtarma Formülünü Açıkladı

Bazen hata vatandaştan değil, kurumun yanlış statü (örneğin SSK yerine Bağ-Kur) belirlemesinden kaynaklanıyor. Karakaş, sehven yapılan bu hatalarda devletin adaletli davrandığını belirtti. Kurum kaynaklı yanlış statü durumlarında, sigortalının mağduriyetine izin verilmeden maaş doğru statü üzerinden yeniden hesaplanıyor ve ek bir dilekçe istenmiyor.

Emeklilik sonrası ortaya çıkan eski prim borçları ise korkulduğu gibi her zaman maaşın kesilmesine neden olmuyor. Borcun emeklilik hakkını tamamen yok etmediği durumlarda, SGK 'Sülüs Kuralı'nı uyguluyor. Buna göre borç, emekli aylığından her ay üçte bir oranında kesilerek tahsil ediliyor. Böylece vatandaşın geçim kaynağı olan maaşı tamamen kesilmeden borç tasfiye ediliyor.