Haberler
Ekonomi
Emekli Maaşınız Bir Anda Kesilebilir: SGK Uzmanı Maaşı Kurtarma Formülünü Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.04.2026 - 11:47

Emekli olduktan sonra 'her şey bitti' diyenleri yakından ilgilendiren önemli gelişme yaşandı. SGK uzmanı İsa Karakaş, milyonlarca emeklinin karşı karşıya kalabileceği 'maaş kesilme' riskine karşı uyardı. Şartları taşımadığı halde maaş aldığı tespit edilenlerin aylıkları anında durdurulurken, bugüne kadar ödenen tutarların da faiziyle geri talep edildiği ortaya çıktı. Karakaş, maaşın kesilmemesi için yapılacakları anlatırken 'Emekli maaşım kesildi, ne yapmalıyım?' sorusunu da yanıtladı.

Reklam

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Emekli maaşınız kesilebilir!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaptığı denetimlerde, emeklilik şartlarını tam olarak yerine getirmediği sonradan anlaşılan vatandaşlar için süreç oldukça sert işliyor. SGK uzmanı İsa Karakal'ın aktardığına göre şartları taşımayanların aylıkları kesilmekle kalmıyor, o güne kadar yapılan tüm ödemeler “yersiz ödeme” statüsüne alınarak geri isteniyor. Kamu görevlilerinde (4/1-c) ise süreç daha farklı; emekliliği iptal edilen memurlar mağdur olmamaları için eski görevlerine iade edilebiliyor.

Kurum hatalarında vatandaş korunuyor.

Bazen hata vatandaştan değil, kurumun yanlış statü (örneğin SSK yerine Bağ-Kur) belirlemesinden kaynaklanıyor. Karakaş, sehven yapılan bu hatalarda devletin adaletli davrandığını belirtti. Kurum kaynaklı yanlış statü durumlarında, sigortalının mağduriyetine izin verilmeden maaş doğru statü üzerinden yeniden hesaplanıyor ve ek bir dilekçe istenmiyor.

Emeklilik sonrası ortaya çıkan eski prim borçları ise korkulduğu gibi her zaman maaşın kesilmesine neden olmuyor. Borcun emeklilik hakkını tamamen yok etmediği durumlarda, SGK 'Sülüs Kuralı'nı uyguluyor. Buna göre borç, emekli aylığından her ay üçte bir oranında kesilerek tahsil ediliyor. Böylece vatandaşın geçim kaynağı olan maaşı tamamen kesilmeden borç tasfiye ediliyor.

"Emekli maaşım kesildi ne yapmalıyım?"

Peki, maaşı kesilen bir vatandaş için her şey bitti mi? Karakaş, bu durumdaki vatandaşlar için umut verici formülleri şöyle sıraladı:

  • Eğer hata fark edilmeden önce gerçek emeklilik şartları (prim, yaş, gün) dolmuşsa, yeni bir dilekçeye gerek kalmadan maaş tekrar bağlanabiliyor.

  • Hata tespit edildiğinde şartlar hâlâ eksikse, bu eksiklerin tamamlanması bekleniyor. Şartlar dolunca verilen yeni dilekçeyi takip eden ay başında maaş süreci yeniden başlıyor.

İsa Karakaş, vatandaşların emekli olmadan önce hizmet dökümünü muhakkak incelemesine gerektiğini kaydetti.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
