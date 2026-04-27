"24 Bin Liralık Altın Bizde 12 Bin Lira" Tuzağına Uyarı Geldi!

Atayık, piyasa gerçekleriyle bağdaşmayan bu fiyatların arkasında büyük bir veri gizleme ve aldatma taktiği olduğunu vurguladı. Altın ve değerli taş fiyatlarının uluslararası piyasalarda anlık olarak belirlendiğini hatırlatan Mustafa Atayık, kuyumculukta yüzde 50 gibi fahiş kâr marjlarının ya da aynı oranda indirimlerin imkansız olduğunu belirtti. Fiyatlandırmanın maden değeri, işçilik, tasarım ve hizmet kalitesiyle şekillendiğini ifade eden Atayık, bu reklamların bir karşılığının olmadığını kaydetti.

Vatandaşların 'ucuza aldım' derken aslında büyük bir zarara uğratıldığını söyleyen İKO Başkanı, sosyal medyadaki ilanlarda gizlenen detaylara dikkat çekti. Ucuz diye pazarlanan ürünlerde birçok bilginin eksik bırakıldığını ifade etti.