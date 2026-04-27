article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
"24 Bin Liralık Altın Bizde 12 Bin Lira" Tuzağına Uyarı Geldi!

"24 Bin Liralık Altın Bizde 12 Bin Lira" Tuzağına Uyarı Geldi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.04.2026 - 10:12

Son dönemde sosyal medya platformlarında hızla yayılan 'mağazada 24 bin TL, bizde 12 bin TL' şeklindeki altın ve mücevher reklamları, kuyumculuk sektörünün tepkisini çekti. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, tüketicileri hedef alan bu yanıltıcı paylaşımlara karşı çok kritik uyarılarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada altın satışlarına dikkat!

Sosyal medyada altın satışlarına dikkat!

Fırsatçılar, son dönemde kuyumculardaki altın satış fiyatındaki makas aralığı nedeniyle harekete geçti. Sosyal medyada altın satışı giderek artarken sektör temsilcilerinden kritik uyarı geldi. - İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, sosyal medyadaki 'mağazadan yarı fiyatına altın' reklamlarına ilişkin şunları dedi:

'Mağazada 24 bin lira, bizde 12 bin lira gibi gerçekle bağdaşmayan ve herhangi bir objektif karşılaştırma temeline dayanmayan paylaşımlar, tüketicilerimizi açıkça yanıltmakta, sektörde güven duygusunu zedelemekte ve mesleki etik değerleri ihlal etmektedir.'

"Ucuza aldım" derken büyük zarara uğruyorsunuz.

"Ucuza aldım" derken büyük zarara uğruyorsunuz.

Atayık, piyasa gerçekleriyle bağdaşmayan bu fiyatların arkasında büyük bir veri gizleme ve aldatma taktiği olduğunu vurguladı. Altın ve değerli taş fiyatlarının uluslararası piyasalarda anlık olarak belirlendiğini hatırlatan Mustafa Atayık, kuyumculukta yüzde 50 gibi fahiş kâr marjlarının ya da aynı oranda indirimlerin imkansız olduğunu belirtti. Fiyatlandırmanın maden değeri, işçilik, tasarım ve hizmet kalitesiyle şekillendiğini ifade eden Atayık, bu reklamların bir karşılığının olmadığını kaydetti. 

Vatandaşların 'ucuza aldım' derken aslında büyük bir zarara uğratıldığını söyleyen İKO Başkanı, sosyal medyadaki ilanlarda gizlenen detaylara dikkat çekti. Ucuz diye pazarlanan ürünlerde birçok bilginin eksik bırakıldığını ifade etti.

Altının en önemli kriterlerini vatandaşla paylaşmıyorlar.

Altının en önemli kriterlerini vatandaşla paylaşmıyorlar.

Atayık, altın ve mücevherde fiyatın, gramaj, ayar, işçilik, taş kalitesi ve marka güvencesi ile belirlendiğini anımsatarak, 'ucuza aldım' düşüncesinin sonradan büyük bir zarara dönüşebileceğine işaret etti.

Atayık, sözlerini şöyle sürdürdü:'Ürünün gramajı, altın ayarı (8K, 14K, 22K), işçilik kalitesi, kullanılan taşın niteliği (doğal/sentetik), karat değeri gibi en kritik bilgiler çoğunlukla paylaşılmaz. Öte yandan, dikkat edilirse paylaşımlarda yüksek kalite ve sertifikalı bir ürün ile düşük ayarlı, taş değeri olmayan bir ürün bilinçli olarak kıyaslanır. Bu, tüketiciyi aldatmaya yönelik bir yöntemdir.

Sosyal medya üzerinden yapılan birçok satışta fatura düzenlenmez. Bu durumda, tüketici olarak yasal hakkınızı arayamazsınız. Üründe sorun yaşadığınızda ulaşabileceğiniz bir işletme, bir adres, bir sorumlu bulamayabilirsiniz. Bugün, var olan hesaplar yarın ortadan kaybolabilir. Gerçek ve değerli mücevher ürünleri, sertifika, garanti, kartvizit ve kayıt ile birlikte sunulur. Bunlar yoksa ürünün değeri de güvencesi de tartışmalıdır. Son dönemde hem kuyumcu esnafımız, hem de vatandaşlarımız, gerek sosyal medyada gerekse Odamızı bizzat arayarak şikayetlerini ve tepkilerini dile getiriyor.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın