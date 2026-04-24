İslam Memiş gram altının 8 bin lira olacağı tarihi açıkladı.

İslam Memiş, yaz aylarına -Temmuz ve Ağustos- vurgu yaparak gram altın için 8 bin lira rakamını telaffuz etti.

İslam Memiş, gram altında 10 bin lira seviyesini ise yıl sonunda beklediğini vurgulayarak şöyle konuştu:

'Altın tarafında iki ihtimal var. Ya savaş gelecek ya barış… Savaş devam ederse ons altın tarafında 4 bin 650-4 bin 400 dolar seviyesini görebiliriz. Gram altında 6 bin 500 TL seviyesini telaffuz edebiliriz.

Mayıs ayı içinde ons altında tarafında 5 bin 200 dolar seviyesi ilk hedef konumunda olabilir.

Yaz aylarında Temmuz, Ağustos aylarında gram altında 8 bin lira ve üzerindeki rakamları görebiliriz.

Gram altında doların da desteğiyle yıl sonuna kadar 10 bin lira seviyelerini görebilir diye tahmin ediyorum.'