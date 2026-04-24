article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
İslam Memiş Gram Altının 8 Bin Lira Olacağı Tarihi Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.04.2026 - 00:22

Vatandaşların güvenli liman olarak adlandırdığı altın fiyatları merak ediliyor. Dalgalı seyrine devam altında geçen aylarda rekor yükseliş ve rekor düşüşler yaşandı. Fiyatlarda yaşanan hareketlilikle beraber 'Gram altın 10 bin lira olacak mı?' sorusu yanıt bekliyor. Finans Analisti İslam Memiş, gram altının 8 bin TL olacağı tarihleri açıkladı. Öte yandan Memiş'in gram altın için yıl sonu tahmini ise 10 bin TL.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İslam Memiş altın fiyatları için uyarılarda bulundu.

Meltem TV ekranlarında altın fiyatları için uyarılarda bulunan Finans Analisti İslam Memiş, dikkat çeken açıklamalarına devam etti. Yatırımcıya '2026 yılında kısa vadeli işlemlerden uzak durun. Uzun vadeli strateji belirleyin' sözleriyle seslenen İslam Memiş, 'Elinizdeki varlıklara sahip çıkın' dedi. 

Ocak ayındaki ayındaki altın fiyatlarında dikkat çeken Memiş, 'Ocak ayında ortada savaş yokken ons altın tarafında 5 bin 600 dolar seviyesine kadar, gram altın tarafında 8 bin 157 TL seviyesine kadar yükselmişti. Burada köpük ve balon fiyatlamalar oluşmuştu. Bu fiyatlar balon ve patlayacak uyarımız olmuştu. Ocak ayında bu balonu patlattılar. İnsanlara ‘altın ve gümüş fiyatları düşmeyecek’ algısını yerleştirmişler. Yüksekten maliyet yapmışlar' diye konuştu.

İslam Memiş gram altının 8 bin lira olacağı tarihi açıkladı.

İslam Memiş, yaz aylarına -Temmuz ve Ağustos- vurgu yaparak gram altın için 8 bin lira rakamını telaffuz etti. 

İslam Memiş, gram altında 10 bin lira seviyesini ise yıl sonunda beklediğini vurgulayarak şöyle konuştu:

'Altın tarafında iki ihtimal var. Ya savaş gelecek ya barış… Savaş devam ederse ons altın tarafında 4 bin 650-4 bin 400 dolar seviyesini görebiliriz. Gram altında 6 bin 500 TL seviyesini telaffuz edebiliriz. 

Mayıs ayı içinde ons altında tarafında 5 bin 200 dolar seviyesi ilk hedef konumunda olabilir. 

Yaz aylarında Temmuz, Ağustos aylarında gram altında 8 bin lira ve üzerindeki rakamları görebiliriz. 

Gram altında doların da desteğiyle yıl sonuna kadar 10 bin lira seviyelerini görebilir diye tahmin ediyorum.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın