Türkiye'de Hiç AVM Olmayan 13 İl Açıklandı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.04.2026 - 21:21

Türkiye’nin alışveriş alışkanlıklarını ve şehirlerin ticari çehresini belirleyen AVM sayısında 2026 rotası netleşti. 2025 sonu itibarıyla Türkiye genelindeki toplam AVM sayısı 465’e ulaştı. İstanbul, 134 alışveriş merkezi ile 'en çok AVM bulunan şehir' ünvanına sahip oldu. Türkiye'de 13 ilde hiç AVM olmadığı açıklandı. Peki, AVM olmayan şehirler hangileri?

Türkiye'nin AVM raporu belli oldu. İstanbul, AVM yoğunluğunda ilk sırada yer aldı.

Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl, İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından yayımlanan “2026 Gayrimenkul Piyasası Raporu”nun detaylarını yazdı. Türkiye genelinde toplam AVM sayısı 465 oldu. AVM sektörünün büyüme hızının ise son yılların en düşük seviyesi olduğu belirtildi. 

Rapora göre, 2025 yılı boyunca kiralanabilir alan miktarı sadece 85 bin metrekare artış gösterdi.  Bu rakam, toplam pazar payında yüzde 1’lik büyüme barajının bile altında kalarak sektördeki doygunluk sinyallerini güçlendirdi. Türkiye’nin toplam kiralanabilir AVM alanı ise bu artışla birlikte 13,9 milyon metrekareye yükseldi.

İstanbul, ülkedeki AVM'lerin yüzde 29'una ev sahipliği yapıyor. 134 AVM'nin bulunduğu İstanbul'da her bin kişiye düşen 329 metrekarelik alan bulunuyor. İstanbul'u takip eden iller ise şöyle sıralandı: Ankara, Kayseri, Bolu, Karabük.

Türkiye'de hiç AVM'si olmayan 13 il.

Raporun en dikkat çekici kısımlarından biri hiç AVM'si olmayan şehirler oldu. Ticaret Bakanlığı’nın güncel düzenlemesine göre, bir merkezin 'AVM' statüsü kazanması için en az 10 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olması şart. 

Bu kriter baz alındığında, Türkiye’de tam 13 ilde resmi kayıtlara geçmiş bir AVM bulunmuyor.

AVM’si olmayan şehirler şöyle:

Amasya, Ardahan, Bartın, Burdur, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırşehir, Kilis, Muş, Sinop, Tunceli

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
