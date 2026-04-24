Türkiye'de Hiç AVM Olmayan 13 İl Açıklandı

Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl, İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından yayımlanan “2026 Gayrimenkul Piyasası Raporu”nun detaylarını yazdı. Türkiye genelinde toplam AVM sayısı 465 oldu. AVM sektörünün büyüme hızının ise son yılların en düşük seviyesi olduğu belirtildi.

Rapora göre, 2025 yılı boyunca kiralanabilir alan miktarı sadece 85 bin metrekare artış gösterdi. Bu rakam, toplam pazar payında yüzde 1’lik büyüme barajının bile altında kalarak sektördeki doygunluk sinyallerini güçlendirdi. Türkiye’nin toplam kiralanabilir AVM alanı ise bu artışla birlikte 13,9 milyon metrekareye yükseldi.

İstanbul, ülkedeki AVM'lerin yüzde 29'una ev sahipliği yapıyor. 134 AVM'nin bulunduğu İstanbul'da her bin kişiye düşen 329 metrekarelik alan bulunuyor. İstanbul'u takip eden iller ise şöyle sıralandı: Ankara, Kayseri, Bolu, Karabük.