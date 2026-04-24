Haber Spikeri Ela Rümeysa Cebeci Tahliye Edildi

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.04.2026 - 20:22

17 Aralık 2025’ten bu yana yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklu bulunan haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci hakkında flaş gelişme yaşandı. Ela Rümeysa Cebeci tahliye edildi. Cebeci hakkında ‘ev hapsi’ kararı verildi. 

Yaklaşık 3 saat ifade veren Cebeci, yasaklı madde kullandığını itiraf etti.

Aralık 2025’te Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci tahliye edildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında 17 Aralık’ta tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci’nin test sonuçları pozitif çıkmıştı. Cebeci’nin testinde yasaklı madde sonuçları pozitif çıkmıştı. 

20 Aralık’ta ikinci kez ifade veren Ela Rümeysa Cebeci yasaklı madde kullandığı iddialarını reddetmişti. Cebeci’nin telefonundan çıkan yazışmalar sonrası ise Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında soruşturma başlatılmıştı. 

Ela Rümeysa Cebeci 24 Nisan 2026 tarihinde 'ev hapsi' kararıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'Ela Rümeysa Cebeci “ev hapsi” şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.

Yaklaşık 3 saat süren ifade işlemlerinde yasaklı madde kullandığını itiraf etti.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
