Zarafeti ve Güzelliğiyle İzleyenleri Ekrana Kilitleyen Habertürk Spikeri Ela Rümeysa Cebeci'yi Tanıyalım!
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Zarafeti ve Güzelliğiyle İzleyenleri Ekrana Kilitleyen Habertürk Spikeri Ela Rümeysa Cebeci'yi Tanıyalım!
Bir süredir Habertürk ekranlarında spikerlik yapan Ela Rümeysa Cebeci, güzelliği ve zarafetiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Ekranlarda karşımıza çıkmadan önce radyo programcılığı yapan Cebeci, aynı zamanda Oyunculuk bölümünde yüksek lisans yapıyordu. Ekranlarda karşımıza çıkmaya başlamasının ardından kim olduğu da merak konusu olmaya başladı. Tüm bu işlerinin yanı sıra ayrıca öğretim görevlisi olan Cebeci'yi sizler için araştırdık.
Ela Rümeysa Cebeci kimdir, yakından tanıyalım!
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Habertürk ekranlarında karşımıza çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci, mesleki başarısının yanı sıra güzelliği, şıklığı ve zarafetiyle de dikkat çekiyor.
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Bu kadar dikkat çekince de "Ela Rümeysa Cebeci kimdir?" sorusu merak konusu olmaya başladı. Kariyer basamaklarını birer birer çıkan güzel spikeri gelin birlikte tanıyalım!
31 Mayıs 1988'de İstanbul'da dünyaya gelen Cebeci, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmadan önce 2010'lu yılların başında radyo programcılığı yapıyordu.
Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk bölümünde yüksek lisans yapan Cebeci'nin aynı zamanda tiyatrocu olduğunu da belirtelim.
Ekranlarda ilk olarak karşımıza çıkan Ela Rümeysa Cebeci, pek çok dizide rol aldı.
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Şimdilerde Habertürk'te spikerlik yapan Ela Rümeysa Cebeci, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve Başkent Üniversitesi'nde İletişim Eğitmeni olarak çalışıyor.
Ela Rümeysa Cebeci'nin Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunuyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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