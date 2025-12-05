Meltem Acet Kimdir, Kaç Yaşında? Ünlü Spiker Meltem Acet Neden Gözaltına Alındı?

Meltem Acet, uzun yıllardır televizyon haberciliği ve ekonomi sunuculuğu yapan deneyimli bir gazetecidir. Akademisyen bir ailede büyüyen Acet, eğitimini tamamladıktan sonra hem finans dünyasında hem de medya sektöründe önemli görevlerde yer aldı. İngiltere ve ABD’de finans alanında çalıştıktan sonra Türkiye’de televizyonculuk kariyerine yöneldi.

Spikerlik ve sunuculuk eğitimini Diyalog İletişim’de Can Gürzap ve Arsen Gürzap gibi isimlerden alan Acet, aynı zamanda tiyatro eğitimi de alarak vücut dili üzerine kendini geliştirdi. Medya kariyerinde Fox Tv’de üst düzey yöneticilik, A Haber, Teve2, Artı 1 TV, TGRT Haber ve Habertürk'te program sunuculuğu ve ekonomi müdürlüğü gibi görevler üstlendi.

Meltem Acet Kaç Yaşında?

Meltem Acet, 1 Eylül 1982 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

Meltem Acet Nereli?

Meltem Acet, Ankara doğumludur.