Başak Karahan ve Eşi Halil Ünlü'nün Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.12.2025 - 08:55

YouTube’un en çok tanınan içerik üreticilerinden biri olan Enes Batur, milyonlarca takipçisiyle bir zamanlar sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Enes Batur'la birlikteliğinin ardından sosyal medyada içerik üretmeye başlayan Başak Karahan’ın bir dönem magazin gündemini meşgul eden aşkı ise yıllar öncesinde kaldı. 

Başak Karahan ise bir süre önce Halil Ünlü ile mutlu mesut ilerleyen birlikteliğini düğünle taçlandırmıştı. Şimdiyse mutluluklarını büyüten yeni bir haber geldi. 11 Aralık günü gelen müjdeli haberin ardından bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

Başak Karahan’ın adı, sosyal medyanın hayatımıza girdiği dönemlerde bir süre Enes Batur’la yaşadığı ilişkiyle çok konuşulmuştu.

İkilinin ayrılığı yıllar önce bitse de, Başak’ın evlilik süreci yaklaşınca Enes cephesinden gelen imalı paylaşımlar tekrar gündeme taşındı.

Hatta bu süreçte Başak’ın, Enes Batur’a “5 kuruşluk tazminat davası” açtığı bile ortaya çıkmıştı. Derken Başak Karahan, uzun süredir birlikte olduğu Halil Ünlü’yle ilişkisinde ciddi bir yola girmeye karar vermişti.

Başak Karahan ve Halil Ünlü, 20 Eylül 2025’te Antalya’da yakın aile ve dostların katıldığı bir düğünle evlendi.

11 Aralık günü verdikleri bebek haberiyle mutluluklarını paylaşan Halil Ünlü ve Başak Karahan'ın aile olacakları öğrenilmişti.

