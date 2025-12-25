onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yılbaşı Dekorasyonunda Boyut Atladı: Rachel Araz'ın Ağaç Süslemelerindeki Detay Ağızları Açık Bıraktı

Yılbaşı Dekorasyonunda Boyut Atladı: Rachel Araz'ın Ağaç Süslemelerindeki Detay Ağızları Açık Bıraktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.12.2025 - 12:41

Rachel Araz, uzun zamandır sosyal medyada yaptığı paylaşımlardaki  lüks detaylar ve özel hayatından paylaşımlarıyla konuşulan isimlerden. Yılbaşı hazırlıkları başlayınca adını manşetlerde görmeye alıştığımız Rachel Araz'ın ilginç dekorasyon tercihleri dikkat çekiyor. Gelin detaylara birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rachel Araz, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla ve gösterişli yaşam tarzıyla sık sık gündeme geliyor.

Rachel Araz, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla ve gösterişli yaşam tarzıyla sık sık gündeme geliyor.

Ev dekorasyonundan doğum günü konseptlerine, özel gün hazırlıklarından marka iş birliklerine kadar her hareketi gündem olan Rachel Araz, şu sıralar yılbaşı konseptindeki dekorasyonları ve paylaşımlarıyla gündemde.

Son olarak 5 yaşındaki oğlunun çizdiği yılbaşı ağacını gerçeğe dönüştüren Rachel Araz yine paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Rachel Araz'ın yılbaşı için hazırladığı ağaçtaki süslemelerin detayları ağzıları açık bıraktı.

Rachel Araz'ın yılbaşı için hazırladığı ağaçtaki süslemelerin detayları ağzıları açık bıraktı.

Ağaç süsleri arasında en çok dikkat çeken parça, kendi minyatür figürünü süs olarak kullanması oldu.

Yıl boyunca taktığı ilginç aksesuarlar ve pahalı tasarımlarla dikkat çeken Rachel Araz'ın 3 bin 500 dolar değerindeki domatesli çanta kombininden esinlenen figür yılbaşı dekorasyonunda çığır açtı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın