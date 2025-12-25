Yılbaşı Dekorasyonunda Boyut Atladı: Rachel Araz'ın Ağaç Süslemelerindeki Detay Ağızları Açık Bıraktı
Rachel Araz, uzun zamandır sosyal medyada yaptığı paylaşımlardaki lüks detaylar ve özel hayatından paylaşımlarıyla konuşulan isimlerden. Yılbaşı hazırlıkları başlayınca adını manşetlerde görmeye alıştığımız Rachel Araz'ın ilginç dekorasyon tercihleri dikkat çekiyor. Gelin detaylara birlikte bakalım...
Rachel Araz, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla ve gösterişli yaşam tarzıyla sık sık gündeme geliyor.
Rachel Araz'ın yılbaşı için hazırladığı ağaçtaki süslemelerin detayları ağzıları açık bıraktı.
