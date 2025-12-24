Yılbaşı Süslemelerinde Çığır Açan Rachel Araz, 5.5 Yaşındaki Oğlunun Çizdiği Yılbaşı Ağacını Yaptırdı!
Sıra dışı moda tercihleri, saray yavrusundan hallice evi ve ailesiyle sık sık gündem olan sosyal medya fenomeni Rachel Araz, oğlunun hayalini gerçekleştirdi!
Yılbaşı süslemelerine de yeni bir soluk getirdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Moda dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Rachel Araz, sosyal medyada paylaştığı içeriklerle ve yaşam tarzıyla sık sık gündeme geliyor.
Aralık ayının başından beri saray yavrusu evinin değişik yılbaşı dokunuşlu detaylarını gösteren Rachel Araz, bu sefer tatlı düşüncesiyle gündeme oturdu.
Buyurun, yalnızca hayal ürünüyken gerçeğe dönüşen çok da güzel gözüken ağaca beraber göz atalım!
