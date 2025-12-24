onedio
Yılbaşı Süslemelerinde Çığır Açan Rachel Araz, 5.5 Yaşındaki Oğlunun Çizdiği Yılbaşı Ağacını Yaptırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.12.2025 - 21:10

Sıra dışı moda tercihleri, saray yavrusundan hallice evi ve ailesiyle sık sık gündem olan sosyal medya fenomeni Rachel Araz, oğlunun hayalini gerçekleştirdi!

Yılbaşı süslemelerine de yeni bir soluk getirdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Moda dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Rachel Araz, sosyal medyada paylaştığı içeriklerle ve yaşam tarzıyla sık sık gündeme geliyor.

Son derece lüks bulunan yaşam tarzı, sarayı anımsatan evi ve ailesiyle adından bahsettiren Rachel Araz, en popüler sosyal medya fenomenlerinden biri. 

Sıra dışı moda tercihleriyle öne çıkan Rachel Araz, baget ekmek, spagetti, pasta ve domates şeklindeki çantalarıyla tüm gözleri üzerine çekiyor. Yılbaşı gibi özel kutlamaya tabii günlerde ise resmen şov yapıyor!

Aralık ayının başından beri saray yavrusu evinin değişik yılbaşı dokunuşlu detaylarını gösteren Rachel Araz, bu sefer tatlı düşüncesiyle gündeme oturdu.

Üç çocuk annesi Rachel Araz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 5.5 yaşındaki oğlunun hayal gücünü kullanarak çizdiği yılbaşı ağacının aynısını eve yaptırdığını duyurdu. 

Oğlunun gezegenlerle donatarak çizdiği yılbaşı ağacını gerçeğe dönüştüren Rachel Araz, yılbaşı süslemelerine de yeni bir soluk getirdi.

Buyurun, yalnızca hayal ürünüyken gerçeğe dönüşen çok da güzel gözüken ağaca beraber göz atalım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
