onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Annesini Kasten Öldürmekle Suçlanan Tuğyan'ın Avukatından Güllü Hakkında Tepki Çeken İddia!

Annesini Kasten Öldürmekle Suçlanan Tuğyan'ın Avukatından Güllü Hakkında Tepki Çeken İddia!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.12.2025 - 19:51

Annesi Güllü'yü kasten öldürme suçlamasıyla cezaevine gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Güllü hakkında yeni bir iddiada bulundu. 

'Hadi görüşürüz' sesinin Güllü'ye ait olduğuna inandıklarını söyleyen avukat, Güllü hakkındaki varsayımlarıyla tepki çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

26 Eylül'de hayatını kaybeden Güllü'nün vefatı aylardır manşetlerin göbeğinde yer alıyor.

26 Eylül'de hayatını kaybeden Güllü'nün vefatı aylardır manşetlerin göbeğinde yer alıyor.

Başta bir kaza olarak nitelendirilen olay, ifade tutarsızlığı ve delil yetersizliği sebebiyle cinayet büroya taşınmış, baş şüpheliler de kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve o gecede yanlarında bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'ydu. 

Sultan'ın itirafçı olmasının ve Tuğyan'ın annesini ittiğini dile getirmesinin ardından Tuğyan Ülkem Gülter annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

Güllü'nün oğlu Tuğberk de ifade verme talebinde bulunmuş, ablası Tuğyan'ın annesini sevdiği erkek için öldürebileceğini dile getirerek şikayetçi olmuştu. 

Geçtiğimiz günlerde cezaevinden ilk açıklamasını yapan Tuğyan, tüm iddiaları reddetmiş, kendisine toplumsal bir baskı uygulanmasına isyan etmişti.

Kaçıranlar için Tuğyan'ın cezaevinden yaptığı açıklamanın detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Cezaevindeki Tuğyan, bu sefer de avukatı Merve Üçanok'un yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın