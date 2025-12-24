Annesini Kasten Öldürmekle Suçlanan Tuğyan'ın Avukatından Güllü Hakkında Tepki Çeken İddia!

Başta bir kaza olarak nitelendirilen olay, ifade tutarsızlığı ve delil yetersizliği sebebiyle cinayet büroya taşınmış, baş şüpheliler de kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve o gecede yanlarında bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'ydu.

Sultan'ın itirafçı olmasının ve Tuğyan'ın annesini ittiğini dile getirmesinin ardından Tuğyan Ülkem Gülter annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Güllü'nün oğlu Tuğberk de ifade verme talebinde bulunmuş, ablası Tuğyan'ın annesini sevdiği erkek için öldürebileceğini dile getirerek şikayetçi olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde cezaevinden ilk açıklamasını yapan Tuğyan, tüm iddiaları reddetmiş, kendisine toplumsal bir baskı uygulanmasına isyan etmişti.