Gerçek Başkaymış: Eda Ece, Şebnem Bozoklu'yu Neden Takipten Çıktığını Açıkladı!

Son zamanlarda trend olan hangi ünlü hangi ünlüyü takibe almış ve takipten çıkmış meselesi Eda Ece ve Şebnem Bozoklu'yu da vurmuştu.

Daha önce hiç yan yana görmediğimiz, herhangi bir yakınlıkları olup olmadığına dair de bir fikrimiz olmayan bu ikilinin birbirini takipten çıkması herkese bir tuhaf gelmişti.

Sıkı fıkı olmayan fakat aynı sektörde birbirini beğendiklerini düşünülen ikilinin bir tatsızlık yaşayıp yaşamadığı da merak konusu olmuştu.