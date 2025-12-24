Gerçek Başkaymış: Eda Ece, Şebnem Bozoklu'yu Neden Takipten Çıktığını Açıkladı!
Gazate Magazin muhabirleri tarafından AVM'de en doğal haliyle görüntülenen Eda Ece, geçtiğimiz haftalarda yaşanan Şebnem Bozoklu polemiğiyle ilgili ilk kez konuştu; konuya açıklık getirdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz haftalarda Eda Ece'nin bir anda Şebnem Bozoklu'yu takipten çıktığı haberi gündeme oturmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde bir AVM'de Gazete Magazin muhabirleri tarafından, en doğal haliyle görüntülenen Eda Ece, Bozoklu meselesiyle ilgili ilk kez konuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın