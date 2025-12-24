onedio
Hakkında Yakalama Kararı Çıkan Ezgi Fındık'ın Tutuklanan Cihanna ve İtirafçı Sercan Yaşar'la Pozu Ortaya Çıktı

Hakkında Yakalama Kararı Çıkan Ezgi Fındık'ın Tutuklanan Cihanna ve İtirafçı Sercan Yaşar'la Pozu Ortaya Çıktı

24.12.2025 - 16:33

Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık'a uyuşturucu ve fuhuş nedeniyle yakalama kararı çıkarılmıştı. Ezgi Fındık'ın Cihanna ve Sercan Yaşar'la pozu dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

8 Ekim'den bu yana gündemden düşmeyen ünlülere yönelik düzenlenen operasyonlar sosyal medya fenomenlerine de uzandı.

8 Ekim'den bu yana gündemden düşmeyen ünlülere yönelik düzenlenen operasyonlar sosyal medya fenomenlerine de uzandı.

Birçok şarkıcı, iş insanı, oyuncu ve medya ekran yüzü hakkında gözaltı, yakalama ve tutuklama kararının çıktığı günlerde sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık da işin içine dahil oldu. 

Geçtiğimiz saatlerde haberi Pointer duyurdu; sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında da savcılık tarafından uyuşturucu ve fuhuş nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığı ortaya çıktı. 

Savcılık tarafından fuhuş iddiasıyla gözaltı kararı diğer iki isim ise Mert Vidinli ve 'Cihanna'ydı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ezgi Fındık hakkında çıkan yakalama kararının ardından, yaklaşık 1 ay önce, 20 Kasım'da paylaşılan fotoğraf dikkat çekti.

Ezgi Fındık hakkında çıkan yakalama kararının ardından, yaklaşık 1 ay önce, 20 Kasım'da paylaşılan fotoğraf dikkat çekti.

Ezgi Fındık'ın son birkaç gündür soruşturmanın kilit isimlerinden ikisi olarak görülen 'Cihanna' lakaplı Cihan Şenözlü ve itirafçı olarak birçok ünlünün ismini veren Sercan Yaşar'la geçtiğimiz ay beraber olduğu ve birlikte çekilen pozlarının da Sercan Yaşar tarafından paylaşıldığı ortaya çıktı.

'Cihanna', operasyon kapsamında gözaltına alınmış ve bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ünlülere uyuşturucu sağladığı suçlamasıyla uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar ise ifade vermek üzere adliyeye getirildiğinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilmişti.

