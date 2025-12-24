Hakkında Yakalama Kararı Çıkan Ezgi Fındık'ın Tutuklanan Cihanna ve İtirafçı Sercan Yaşar'la Pozu Ortaya Çıktı

Ezgi Fındık'ın son birkaç gündür soruşturmanın kilit isimlerinden ikisi olarak görülen 'Cihanna' lakaplı Cihan Şenözlü ve itirafçı olarak birçok ünlünün ismini veren Sercan Yaşar'la geçtiğimiz ay beraber olduğu ve birlikte çekilen pozlarının da Sercan Yaşar tarafından paylaşıldığı ortaya çıktı.

'Cihanna', operasyon kapsamında gözaltına alınmış ve bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ünlülere uyuşturucu sağladığı suçlamasıyla uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar ise ifade vermek üzere adliyeye getirildiğinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilmişti.