Haberler
Timur Cihantimur Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu: Yaş Sebebiyle İstenen Ceza Düştü

Hakan Karakoca
16.03.2026 - 17:24

İstanbul’da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Savcılık, Cihantimur için 22,5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ancak şüphelinin 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezada indirim uygulanacağı ve 12 yıldan fazla hapis verilemeyeceği belirtildi. Bu nedenle Cihantimur hakkında “bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstenen ceza üst sınırdan oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Suça sürüklenen çocuk Timur Cihantimur’un “bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçunu işlediğinin değerlendirildiği iddianamede, mağdur sayısının fazlalığı, yaralanmaların niteliği ve Cihantimur’un yasal sınırın oldukça üzerinde hızla araç kullanarak kazaya yol açması gibi unsurların göz önünde bulundurulduğu belirtildi. Bu gerekçelerle cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi talep edildi.

İddianamede eylemin bilinçli taksir kapsamında gerçekleştiği vurgulanırken, Cihantimur hakkında 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Yaş sebebiyle istenen cezada indirim yapıldı.

İddianamede, Timur Cihantimur’un 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezasında indirim uygulanacağı ve bu nedenle 12 yıldan fazla hapis cezası verilemeyeceği belirtildi. Bu kapsamda şüpheli hakkında “bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ayrıca iddianamede Cihantimur hakkında çıkarılan yakalama kararının devam etmesi istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Anne ve babaya da ceza istendi.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, trafik kazasını gerçekleştiren araç sürücüsünün suç tarihinde 17 yaşında olan suça sürüklenen çocuk Timur Cihantimur olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, Cihantimur’un “bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan cezalandırılması talebiyle İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açıldığı kaydedildi.

Öte yandan şubat ayında Oğuz Murat Aci’nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu hakkında “suçluyu kayırma” ile “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından 1’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı bildirildi. Ayrıca Berna Öcalgiray hakkında da “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis talebiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldığı belirtildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
