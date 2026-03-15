Arda Güler Sadece Sosyal Medyayı Değil Takım Arkadaşları ve Hocasını da Mest Etti

Arda Güler Sadece Sosyal Medyayı Değil Takım Arkadaşları ve Hocasını da Mest Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.03.2026 - 11:25 Son Güncelleme: 15.03.2026 - 11:49

Real Madrid, dün gece evinde Elche’yi 4-1 yenerken asıl gündem Arda Güler oldu. Kendi yarı sahasından attığı yaklaşık 70 metrelik golle geceye damga vurdu; gol sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu gole takım arkadaşları ve teknik direktör Arbeloa da kayıtsız kalamadı.

Maç sonu açıklamalarında Arda da gurur ve mutluluk vardı.

Maç sonu açıklamalarında Arda da gurur ve mutluluk vardı.

Arda Güler golü, 'Muhteşem bir goldü ve çok mutluyum. Kaleciye baktım, iyi bir pozisyonda değildi, denedim ve harika bir gol attım.' diye anlattı. 

Arda, Arbeloa ile ilişkisini de anlattı:

'Teknik direktörle ilişkimiz mükemmel. İyi günde de kötü günde de onu destekliyoruz. Bugün golün ardından onunla ve herkesle birlikte kutlamaya gittim. Teknik direktör benden pozisyonuma göre farklı şeyler yapmamı istiyor. Sahamızın yarısında oynadığımda, atak kurmada daha fazla yer almamı istiyor. İleri bölgede olduğumda ise, hatlar arasında oynamamı ve geri koşular yapmamı istiyor. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.'

Brahim Diaz'dan övgüler...

Brahim Diaz'dan övgüler...

Spikerin böyle bir gol görmüş müydün sorusuna Diaz, 'Sanmıyorum, emin değilim ama mutlaka olmuştur. Bir keresinde Osasuna maçında direğe vurduğunu hatırlıyorum, bugün de golü attı.Doğrusu, harika bir şutu var ve inanılmaz bir goldü, inanılmaz bir gol.' dedi.

Maç sonu taraftarlar da gördüklerine inanamıyordu.

Golün ardından Arda'nın golünü sarılarak kutlayan Arbeloa da sessiz kalmadı.

Golün ardından Arda'nın golünü sarılarak kutlayan Arbeloa da sessiz kalmadı.

Arbeloa, maç sonu röportajında müthiş gol için “Arda Güler’in golünü görmek için iki ya da üç bilet almaya değer.' dedi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
