Arda Güler Sadece Sosyal Medyayı Değil Takım Arkadaşları ve Hocasını da Mest Etti

Arda Güler golü, 'Muhteşem bir goldü ve çok mutluyum. Kaleciye baktım, iyi bir pozisyonda değildi, denedim ve harika bir gol attım.' diye anlattı.

Arda, Arbeloa ile ilişkisini de anlattı:

'Teknik direktörle ilişkimiz mükemmel. İyi günde de kötü günde de onu destekliyoruz. Bugün golün ardından onunla ve herkesle birlikte kutlamaya gittim. Teknik direktör benden pozisyonuma göre farklı şeyler yapmamı istiyor. Sahamızın yarısında oynadığımda, atak kurmada daha fazla yer almamı istiyor. İleri bölgede olduğumda ise, hatlar arasında oynamamı ve geri koşular yapmamı istiyor. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.'