Dünyanın En Pahalı Futbolcuları Arasında Bir Türk Var: Kenan Yıldız İlk 5'te!

CIES Futbol Gözlemevi’nin haftalık raporu yayımlandı. Takımların en değerli oyuncuları dikkate alınarak hazırlanan istatistiksel modele göre dünya genelinde transfer değeri en yüksek futbolcular açıklandı. Listenin zirvesinde Lamine Yamal yer alırken, onu Erling Haaland ve Kylian Mbappe takip etti. İlk 5’e giren isimlerden biri de Türk milli oyuncu Kenan Yıldız oldu. Juventus forması giyen genç futbolcunun tahmini bonservis değeri 132,7 milyon Euro olarak hesaplandı.