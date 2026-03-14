Galatasaray, Başakşehir'i Yenerek Fenerbahçe ile Puan Farkını 7 Yaptı

Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 2-0 yenildiği maçın ardından Başakşehir maçına farklı bir gözle çıkan Galatasaray evinde hata yapmadı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçta Galatasaray rakibinin on kişi kalmasını iyi değerlendirdi ve Singo, Osimhen ve Nhaga'nın golleriyle 3-0 kazandı ve üç puanı cebine koydu.

Bu sonuçla Galatasaray en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'la puan farkını 7'ye çıkardı.