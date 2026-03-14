Galatasaray, Başakşehir'i Yenerek Fenerbahçe ile Puan Farkını 7 Yaptı
Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 2-0 yenildiği maçın ardından Başakşehir maçına farklı bir gözle çıkan Galatasaray evinde hata yapmadı.
İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçta Galatasaray rakibinin on kişi kalmasını iyi değerlendirdi ve Singo, Osimhen ve Nhaga'nın golleriyle 3-0 kazandı ve üç puanı cebine koydu.
Bu sonuçla Galatasaray en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'la puan farkını 7'ye çıkardı.
Galatasaray mutlak üç puan için çıktığı maçta ilk yarı golü bulmadı.
Galatasaray ikinci yarı açıldı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
