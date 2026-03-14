Galatasaray, Başakşehir'i Yenerek Fenerbahçe ile Puan Farkını 7 Yaptı

Galatasaray, Başakşehir'i Yenerek Fenerbahçe ile Puan Farkını 7 Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.03.2026 - 21:56

Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 2-0 yenildiği maçın ardından Başakşehir maçına farklı bir gözle çıkan Galatasaray evinde hata yapmadı. 

İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçta Galatasaray rakibinin on kişi kalmasını iyi değerlendirdi ve Singo, Osimhen ve Nhaga'nın golleriyle 3-0 kazandı ve üç puanı cebine koydu. 

Bu sonuçla Galatasaray en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'la puan farkını 7'ye çıkardı.

Galatasaray mutlak üç puan için çıktığı maçta ilk yarı golü bulmadı.

Galatasaray mutlak üç puan için çıktığı maçta ilk yarı golü bulmadı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Galatasaray-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. 22. dakikada Sallai'nin ceza sahası içinden uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Yusuf Sarı, bekletmeden vurdu ancak kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi. 26. dakikada Sara'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Eren Elmalı, ceza sahasına girdikten sonra yerden ortasını yaptı; Yunus Akgün'ün penaltı noktası civarından çıkardığı şut yandan auta gitti. 33. dakikada Selke'nin pasıyla sağ kanatta savunmanın arkasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Uğurcan engelledi. 36. dakikada Kemen'e yaptığı baskıyla topu kapan Torreira, meşin yuvarlağı ceza yayı içindeki Sara'ya verdi; Brezilyalı oyuncu uygun şut açısı bulamayınca pasını tekrar Torreira'ya aktardı, Uruguaylı futbolcunun ceza yayının solundan çıkardığı şut auta çıktı. İlk yarı golsüz sona erdi.

Galatasaray ikinci yarı açıldı.

Galatasaray ikinci yarı açıldı.

56.dakikada Ebosele ikinci sarıdan kırmızı kart gördü, bir dakika sonra ise Singo, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. 

Galatasaray bu golle nefes alırken golcüsü Osimhen 9 dakika sonra sahneye çıktı ve skoru 2-0 yaptı. 

Maçta son sözü ise genç futbolcu Nhaga söyledi ve Galatasaray 3-0'la 3 puanı aldı. 

64 puana yükselen Galatasaray, 57 puanlı Fenerbahçe ve Trabzonspor'la da farkı 7'ya çıkardı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
